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Explainer : 14 साल में बनकर तैयार हुआ गंगा पर छह लेन का पुल, जानिए इसकी खासियत और पूरी कहानी

पटना : बिहार में गंगा नदी पर एक और बड़ा पुल बनकर तैयार हो गया है. पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिद्दुपुर तक बना छह लेन का यह पुल अब उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन की नई राह खोलेगा. करीब 19.76 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है.

गंगा का चौड़ा पाट, नदी की बदलती धारा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बीच इस परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग के लिहाज से भी बड़ी उपलब्धि है. करीब 4,988.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में किया गया है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एलएंडटी और दक्षिण कोरिया की कंपनी डेवू के संयुक्त उपक्रम को दी गई थी.

कच्ची दरगाह-बिद्दुपुर परियोजना की कुल लंबाई करीब 19.76 किलोमीटर है. इसमें गंगा नदी पर बना मुख्य पुल लगभग 9.76 किलोमीटर लंबा है, जबकि करीब 10 किलोमीटर के पहुंच पथ यानी एप्रोच रोड बनाए गए हैं. छह लेन वाले इस पुल को आधुनिक एक्स्ट्राडोज्ड केबल तकनीक से तैयार किया गया है. इसकी संरचना को मजबूती देने के लिए गंगा नदी के भीतर 67 बड़े पिलर बनाए गए हैं.

पुल के उत्तरी छोर पर बिद्दुपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-103 और राष्ट्रीय राजमार्ग-322 से संपर्क स्थापित होता है. यहां से बिद्दुपुर-समस्तीपुर मार्ग के जरिए वैशाली, समस्तीपुर और उत्तर बिहार के दूसरे जिलों की ओर जाना आसान होगा. इस तरह यह पुल पटना को उत्तर बिहार के बड़े हिस्से से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बनेगा.

नीतीश सेतु की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी है. पटना की ओर से आने वाले वाहन कच्ची दरगाह के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 से इस पुल तक पहुंच सकेंगे. इसके अलावा दीदारगंज के पास जेपी गंगा पथ से भी इसकी कनेक्टिविटी है. यानी पटना शहर, बख्तियारपुर और आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए पुल तक पहुंचना आसान होगा. यह पुल गंगा नदी को पार करते हुए राघोपुर दियारा से होकर वैशाली जिले के बिद्दुपुर तक जाता है.

भारत के सबसे लंबे केबल पुल के निर्माण से क्षेत्र में यातायात, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. नीतीश सेतु पर 67 बड़े पिलर बनाए गए हैं और पूरा ब्रिज लगभग 9.76 किलोमीटर लंबा है जिसमें 10 किलोमीटर का एप्रोच पथ भी है. ब्रिज का निर्माण भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 6 लेन का बनाया गया है. इसके बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.

लगभग 14 साल पहले शुरू हुई इस परियोजना का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है. 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश पुल को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे. यह पुल न केवल पटना और वैशाली के बीच की दूरी कम करेगा, बल्कि उत्तर बिहार के कई जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक और महत्वपूर्ण मार्ग भी उपलब्ध कराएगा.

इस पुल की कहानी करीब 14 साल पुरानी है. वर्ष 2012 में कच्ची दरगाह-बिद्दुपुर पुल परियोजना की प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई थी. सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली. फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई और जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया. इसके बाद अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता लेने की सिफारिश की.

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2015 में किया गया था शिलान्यास

दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद परियोजना ने आगे की प्रक्रिया पूरी की. जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी और अगस्त 2015 में इसका शिलान्यास किया गया. जनवरी 2016 में निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई. उस समय इस परियोजना को बिहार के सड़क आधारभूत ढांचे के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया था. हालांकि, गंगा नदी के भीतर निर्माण, जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे पूरा होने में लंबा समय लगा.

पहले राघोपुर तक शुरू हुआ परिचालन

इस परियोजना को अलग-अलग चरणों में पूरा किया गया. पहले चरण में पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के राघोपुर दियारा तक करीब 4.57 किलोमीटर का हिस्सा तैयार किया गया. 23 जून 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हिस्से का उद्घाटन किया था. इसके बाद राघोपुर के लोगों को राजधानी पटना से सीधा सड़क संपर्क मिला.

"पहले हम लोग नाव से आते-जाते थे. अब इस पुल के बनने से 5 मिनट में पटना पहुंच जाते हैं. बहुत अच्छा पुल बना है. इसके बनने से हमारे इलाके का विकास पक्का है. अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों के लिए और क्या घोषणा करते हैं. हम सभी दियारा वासियों को इसका इंतजार है."- अभिषेक कुमार यादव, राघोपुर दियारा निवासी

दूसरे और तीसरे चरण में पूरा हुआ काम

दूसरे और तीसरे चरण में राघोपुर से आगे हाजीपुर-महनार मार्ग और चकसिकंदर की ओर संपर्क पथों का निर्माण किया गया. फरवरी 2026 में परियोजना का निरीक्षण करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बचे हुए काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था. उस समय अप्रैल 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. अब पूरी परियोजना तैयार है और 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

नीतीश सेतु का मॉडल (ETV Bharat)

"पुल के चालू हो जाने से हम सभी लोगों को फायदा होगा. इससे हमारे इलाके का तेजी से विकास होगा. हम लोग लंबे समय से इसके चालू होने का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार ये बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है. हम लोगों को बहुत खुशी है कि अब नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा."- सुनील यादव, राघोपुर निवासी

महात्मा गांधी सेतु पर कम होगा दबाव

नीतीश सेतु के चालू होने से पटना से वैशाली, समस्तीपुर और उत्तर बिहार के दूसरे जिलों तक पहुंचने के लिए एक नया विकल्प मिलेगा. अभी उत्तर बिहार जाने वाले बड़ी संख्या में वाहनों को महात्मा गांधी सेतु और हाजीपुर होकर गुजरना पड़ता है. ऐसे में नए पुल से यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है. खासकर राघोपुर दियारा के लोगों के लिए यह पुल किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है. अब उन्हें पटना आने-जाने के लिए नाव और पीपा पुल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

नीतीश सेतु का मॉडल (ETV Bharat)

आसान होगी पूरे बिहार तक पहुंच

राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार से जुड़े कामों के लिए राजधानी तक पहुंचना आसान होगा. इसके साथ ही वैशाली और समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के अन्य इलाकों से पटना आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर नीतीश सेतु केवल गंगा नदी पर बना एक पुल नहीं, बल्कि बिहार के सड़क परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच आर्थिक एवं सामाजिक संपर्क को नई ऊंचाई देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है.

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