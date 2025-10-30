PM मोदी बिहार में भरेंगे हुंकार, लालू यादव के इस मजबूत किले में सेंधमारी की तैयारी
एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जंग के मैदान में उतरने को तैयार है. पीएम की नजर लालू के गढ़ पर है.
Published : October 30, 2025 at 8:58 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. 21 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री दो जिलों का दौरा करेंगे. पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और महागठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की पोल खोलने की कोशिश भी करेंगे. पहले चरण के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी खास रणनीति के साथ बिहार आ रहे हैं.
सारण जिले में 70% सीट महागठबंधन के पास: तिरहुत प्रमंडल का सारन जिला महागठबंधन का मजबूत किला माना जाता है. जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, और 10 में 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है तो 3 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास है. छपरा, लालू प्रसाद यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है वो वहां से सांसद भी रहे हैं. लालू के किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ली है. 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी छपरा से चुनाव लड़ी थी.
छोटेलाल राय ने दिया राजद को झटका: एकमा विधानसभा सीट पर आरजेडी के श्रीकांत यादव विधायक हैं. बनियापुर विधानसभा सीट पर केदारनाथ सिंह विधायक हैं, मढ़ौरा विधानसभा सीट से जितेंद्र यादव विधायक हैं. गरखा विधानसभा सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र राम विधायक हैं. परसा से आरजेडी के छोटेलाल राय विधायक थे. जो 2025 के विधानसभा चुनाव में छोटेलाल राय ने पाला बदल लिया है और वह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. मांझी विधानसभा सीट से सीपीएम के सत्येंद्र यादव विधायक हैं.
राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू यादव की बेटी को हराया: 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे के मुताबिक सारण जिले में एनडीए के पास तीन विधानसभा सीटें हैं. तरैया विधानसभा सीट से जनक सिंह विधायक है. छपरा विधानसभा सीट से सी एन गुप्ता विधायक है, अमनौर विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार मंटू विधायक है. छपरा से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं. राजीव प्रताप ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी को हराया था. जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत हो इसके लिए एनडीए ने सबसे बड़े नेता को मैदान में उतारा है.
क्या है मुजफ्फरपुर का हाल: मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं. मुजफ्फरपुर जिले के छह विधानसभा सीट पर जहां एनडीए का कब्जा है, वहीं पांच विधानसभा सीट महागठबंधन प्रभाव है. मुजफ्फरपुर में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है और पीएम मोदी एनडीए के पक्ष में हवा का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे.
विकासशील इंसान पार्टी के विधायक भाजपा में हुए थे शामिल: मुजफ्फरपुर जिले में 2020 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी. साहिबगंज विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर राजू सिंह चुनाव जीते थे. बरूराज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिंह चुनाव जीते थे. पारु विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह चुनाव जीते थे. बोचहा विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे. औराई विधानसभा सीट से भाजपा के रामसूरत राय चुनाव जीते थे सकरा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के अशोक कुमार चौधरी चुनाव जीते थे.
पांच सीटों पर महागठबंधन का है कब्जा: 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था. मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के बिजेंद्र यादव विधायक हैं. कांटी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इसराइल मंसूरी विधायक हैं, गायघाट विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के निरंजन राय विधायक हैं. मीनापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के राजीव कुमार विधायक हैं. कुंढनी से राष्ट्रीय जनता दल के अनिल साहनी विधायक हैं.
बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं। उत्साह के इस माहौल में कल सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के…— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2025
बिहार में चल रहा है पीएम मोदी का जादू: बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान ने कहा कि एनडीए के पक्ष में लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है बिहार में डबल इंजनकी सरकार ने काम किया है. एनडीए को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है.
"छपरा अब लालू प्रसाद यादव का मजबूत किला नहीं रह गया है, वह खंडहर में तब्दील हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी."- अनामिका पासवान, बीजेपी प्रवक्ता
पीएम मोदी के दौरे से बदलेगा चुनावी हाल: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि पीएम मोदी के दौरे से चुनावी सभा का माहौल एनडीए के पक्ष में बनता है. आमतौर पर ऐसा देखा गया है इस बार छपरा और मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं. जाहिर तौर पर एनडीए के प्रत्याशियों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं.
"इंडिया द्वारा जारी घोषणा पत्र के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं. महागठबंधन की घोषणा पत्र को लेकर भी पीएम मोदी अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं. प्रधानमंत्री की कोशिश यह होगी कि डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बदौलत हवा के रुख को एनडीए की ओर मोड़ा जाए."-डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
