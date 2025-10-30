ETV Bharat / bharat

PM मोदी बिहार में भरेंगे हुंकार, लालू यादव के इस मजबूत किले में सेंधमारी की तैयारी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. 21 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री दो जिलों का दौरा करेंगे. पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और महागठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की पोल खोलने की कोशिश भी करेंगे. पहले चरण के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी खास रणनीति के साथ बिहार आ रहे हैं.

सारण जिले में 70% सीट महागठबंधन के पास: तिरहुत प्रमंडल का सारन जिला महागठबंधन का मजबूत किला माना जाता है. जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, और 10 में 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है तो 3 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास है. छपरा, लालू प्रसाद यादव का मजबूत गढ़ माना जाता है वो वहां से सांसद भी रहे हैं. लालू के किले को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ली है. 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी छपरा से चुनाव लड़ी थी.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)

छोटेलाल राय ने दिया राजद को झटका: एकमा विधानसभा सीट पर आरजेडी के श्रीकांत यादव विधायक हैं. बनियापुर विधानसभा सीट पर केदारनाथ सिंह विधायक हैं, मढ़ौरा विधानसभा सीट से जितेंद्र यादव विधायक हैं. गरखा विधानसभा सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र राम विधायक हैं. परसा से आरजेडी के छोटेलाल राय विधायक थे. जो 2025 के विधानसभा चुनाव में छोटेलाल राय ने पाला बदल लिया है और वह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. मांझी विधानसभा सीट से सीपीएम के सत्येंद्र यादव विधायक हैं.

राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू यादव की बेटी को हराया: 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे के मुताबिक सारण जिले में एनडीए के पास तीन विधानसभा सीटें हैं. तरैया विधानसभा सीट से जनक सिंह विधायक है. छपरा विधानसभा सीट से सी एन गुप्ता विधायक है, अमनौर विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार मंटू विधायक है. छपरा से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं. राजीव प्रताप ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी को हराया था. जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत हो इसके लिए एनडीए ने सबसे बड़े नेता को मैदान में उतारा है.

क्या है मुजफ्फरपुर का हाल: मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं. मुजफ्फरपुर जिले के छह विधानसभा सीट पर जहां एनडीए का कब्जा है, वहीं पांच विधानसभा सीट महागठबंधन प्रभाव है. मुजफ्फरपुर में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है और पीएम मोदी एनडीए के पक्ष में हवा का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे.

विकासशील इंसान पार्टी के विधायक भाजपा में हुए थे शामिल: मुजफ्फरपुर जिले में 2020 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी. साहिबगंज विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर राजू सिंह चुनाव जीते थे. बरूराज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिंह चुनाव जीते थे. पारु विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह चुनाव जीते थे. बोचहा विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे. औराई विधानसभा सीट से भाजपा के रामसूरत राय चुनाव जीते थे सकरा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के अशोक कुमार चौधरी चुनाव जीते थे.