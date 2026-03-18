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राज्यसभा में 37 सांसदों को दी गई विदाई, पीएम मोदी ने उनके योगदान की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह की सदन के कामकाज में उनकी भूमिका और योगदान के लिए तारीफ की.

PM Modi bids farewell to outgoing Rajya Sabha MPs lauds their contribution to parliamentary legacy
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 12:34 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में उन सांसदों को विदाई दी जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है. उन्होंने संसदीय कार्यवाही और सार्वजनिक जीवन में सांसदों के योगदान को सहारा.

बुधवार को उच्च सदन की कार्यवाही की शुरुआत उन सांसदों को विदाई देने के साथ हुई जिनका कार्यकाल अप्रैल और जुलाई के बीच पूरा हो रहा है. आने वाले महीनों में 10 राज्यों के कुल 37 सांसद राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं.

सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यों के साझा अनुभवों पर बात की और कहा, "इस सदन में कई बातों पर चर्चा होती है. कुछ खट्टे-मीठे पल भी आते हैं. लेकिन जब ऐसा समय आता है, तो हर कोई अपने साथियों के लिए उतना ही सम्मान महसूस करता है. जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं, उनमें से कुछ इस सदन में वापस आएंगे, जबकि कुछ अलग-अलग तरीकों से लोगों के लिए काम करेंगे."

पीएम मोदी ने लंबे संसदीय अनुभव वाले कई वरिष्ठ नेताओं के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा, "एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार कुछ ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी संसदीय कार्यों में बिताई है. इतने लंबे अनुभव के बाद भी, नए सदस्यों को उनसे सीखना चाहिए -- सदन में पूरी लगन से कैसे आना है, जो भी हो सके योगदान देना है, और समाज की दी हुई जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना है. हम सभी को इन वरिष्ठ सदस्यों से कुछ न कुछ सीखना है. मैं उनके योगदान की सराहना करता हूं क्योंकि इतना लंबा समय छोटा नहीं होता -- यह बहुत अहम होता है."

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह की सदन के कामकाज में उनकी भूमिका और योगदान के लिए तारीफ की.

संसदीय परंपराओं की निरंतरता पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हर दो साल में इस सदन में एक बड़ी विदाई होती है. लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जो नए सदस्य आते हैं, उन्हें तुरंत उन साथियों से कुछ सीखने का मौका मिलता है जो लंबे समय से यहां बैठे हैं, चार साल का अनुभव रखते हैं. एक तरह से यहां की विरासत एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तौर पर चलती रहती है. यह एक बहुत बड़ा फायदा है."

उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा सदस्य नए सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे और अपने अनुभव से सदन के कामकाज को बेहतर बनाएंगे. उन्होंने कहा, "यहां छह साल तक रहने का मौका न सिर्फ पॉलिसी बनाने के जरिये देश की जिंदगी में योगदान देने के लिए अहम है, बल्कि यह एक बहुत कीमती अनुभव भी है जो किसी की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है. जब सम्मानित सांसद अपने विचारों, समझ और काबिलियत के साथ यहां आते हैं, तो जब तक वे जाते हैं, तब तक ये खूबियां अनुभव की ताकत से कई गुना बढ़ जाती हैं."

उन्होंने कहा, "जाने के बाद भी देश के जीवन में उनका योगदान जारी रहता है -- वे सिस्टम में रहें या न रहें, लेकिन देश के जीवन को बनाने में उनका कीमती योगदान जारी रहता है. उनका अनुभव हमेशा काम आता है. सभी सम्मानित सांसदों को मेरी शुभकामनाएं, और मैं एक बार फिर सभी सम्मानित सांसदों के योगदान को स्वीकार करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं."

सदन में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, देश की सेवा के जुनून के लिए न तो थकते हैं और न ही रिटायर होते हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद, एचडी देवेगौड़ा के बारे में खड़गे ने कहा, "...मैं देवेगौड़ा जी को 54 साल से ज्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ... 'वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ'..."

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