पीएम मोदी का दो दिवसीय भूटान दौरा कल से, द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से भूटान के बिजली उत्पादन को लगभग दोगुना करने की क्षमता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा भारत को निर्यात की जाएगी और इससे हिमालयी देश के राजस्व प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जो कि चौथे ड्रुक ग्यालपो थे, की शुभ 70वीं जयंती के अवसर पर होगी. इस यात्रा के मुख्य आकर्षणों में पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन शामिल होगा, जो 1,020 मेगावाट की एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इसे भारत द्वारा अनुदानों और रियायती ऋणों के माध्यम से सह-वित्तपोषित किया गया है.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार (11-12 नवंबर) को भूटान जाएंगे. पीएम मोदी स्वागत करने के लिए भूटान तैयार है. इस दौरे का उद्देश्य परिवर्तनकारी ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है. यह जानकारी भूटान लाइव की एक रिपोर्ट में दी गई है.

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही दो नई सीमापार रेलवे लाइनों की प्रगति की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है. कोकराझार-गेलेफू लाइन असम को दक्षिणी भूटान से जोड़ेगी, जबकि बानरहाट-समत्से लाइन पश्चिम बंगाल को दक्षिण-पश्चिम में भूटान के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी.

सितंबर में घोषित की गई ये परियोजनाएं सीमा पार आवागमन को बढ़ावा देंगी. कोकराझार-गेलेफू लाइन, जो छह स्टेशनों और 90 से अधिक पुलों से होकर गुजरेगी, का बजट 4,000 करोड़ नु (भूटानी न्गुलट्रम मुद्रा) से अधिक है और इसके चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है. इसका टर्मिनस, गेलेफू, दूरदर्शी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का केंद्र है - जो महामहिम राजा द्वारा परिकल्पित एक आर्थिक और आध्यात्मिक केंद्र है.

इस बीच, रिपोर्ट में बताया गया है कि माल ढुलाई पर ध्यान केंद्रित करने वाली बानरहाट-समत्से लाइन, समत्से जिले के औद्योगिक शहरों को सहायता प्रदान करेगी, तथा क्वार्टजाइट, डोलोमाइट और फेरो-सिलिकॉन सहित वस्तुओं के लागत-कुशल निर्यात को सुगम बनाएगी. भारत भूटान का सबसे बड़ा विकास साझेदार बना हुआ है, जो लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसे अटूट समर्थन प्रदान करता रहा है.

भूटान की वर्तमान 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024-29) के अंतर्गत, भारत ने सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय वृद्धि में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हुए 10,000 करोड़ नु देने का वचन दिया है. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने नियमित संपर्क और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए साझा प्रतिबद्धता के तहत इस वर्ष दो बार नई दिल्ली का दौरा किया है.

