'नाराज फूफा को भूपेन दा के गाने बार-बार सुनने चाहिए, शायद सद्बुद्धि आ जाए': पीएम मोदी
राजधानी दिल्ली में रविवार 29 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने महान गायक भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया.
Published : November 29, 2026 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्षी दलों पर बेहद तीखा और चुटीला सियासी हमला बोला. देश के विकास और उपलब्धियों पर सवाल उठाने वाले विरोधियों की तुलना शादी-ब्याह में मुंह फुलाकर बैठने वाले 'नाराज फूफा' से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को टुकड़ों में देखने वाले और समाज में कलह पैदा कर सत्ता पाने का सपना देखने वाले लोगों को सद्बुद्धि के लिए बार-बार भूपेन दा के गीत सुनने चाहिए.
राजधानी दिल्ली में आयोजित महान गायक भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ 'विकसित भारत' के संकल्प को दोहराया.
पीएम मोदी ने कहा- "हम सभी भारतीय एक विकसित भारत का संकल्प लेकर निकले हैं. भाषाएं, खाना और लाइफस्टाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प एक है: एक विकसित भारत बनाना. हां, ऐसी बातें उन लोगों को पसंद नहीं आतीं जो फूट से सत्ता का सपना देखते हैं, जो भारत को टुकड़ों में देखते हैं, और जो देश की कामयाबियों पर नाराज 'नाराज फूफा' की तरह घूमते हैं. मैं कहूंगा कि ऐसे 'नाराज़ फूफा' को भूपेन दा के गाने बार-बार सुनने चाहिए, शायद उन्हें सद्बुद्धि आ जाए."
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "...I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." "All of us Indians have set out with the resolve of a Viksit Bharat. Languages, cuisine, and lifestyles may differ, but our resolve is one: building a Viksit Bharat. Yes, such things do not appeal to those who dream of power through discord, who view India in fragments, and who roam around like a sulking 'naraz fufa' over the nation's achievements. I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
भारत मंडपम में डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भूपेन-दा के साथ मेरा निजी रिश्ता एक और वजह से खास है. वे असम के महान सपूत होने के साथ-साथ गुजरात के दामाद भी थे. ज़ाहिर है, जब मुझे इन कार्यक्रमों में बुलाया गया, तो मुझे एक अलग ही खुशी महसूस हुई. मैं वह मौका कभी नहीं भूल सकता जब 11,000 कलाकारों ने एक साथ बिहू डांस किया था."
प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका का मानना था कि एक अच्छा भारतीय बनने के लिए, व्यक्ति को एक अच्छा असमिया भी बनना होगा. पीएम मोदी ने याद किया कि कैसे 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान इस महान गायक ने देश के युवाओं से राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था.
#WATCH | Delhi: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma felicitates Prime Minister Narendra Modi during the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr Bhupen Hazarika at Bharat Mandapam (Source: DD) https://t.co/vbyfHnJivS— ANI (@ANI) November 29, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पूरी दुनिया ने असम की सांस्कृतिक ताकत देखी. जब मेरे बोडो भाइयों और बहनों ने बागुरुम्बा डांस पेश किया, तो दुनिया ने हमारी विविधता का एक शानदार पहलू देखा. जब चाय बागानों के हजारों कलाकारों ने झुमुर के चमकीले रंगों को दिखाया, तो स्वाभाविक रूप से इस 'चायवाले' को बहुत खुशी हुई. एक पूरे समुदाय की प्रतिभा दुनिया के सामने आई. और आज, असम के अलग-अलग जिलों के कलाकारों ने एक बार फिर वही जीवंतता और उत्साह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाया है. असम सरकार ने भूपेन हजारिका जी की याद में एक नया अवॉर्ड शुरू किया है, और इस शुभ शुरुआत की निशानी उषा मंगेशकर को सम्मानित करना है."
पीएम मोदी ने कहा, "अक्सर, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम उसके नाम और उसकी उपलब्धियों की बात करते हैं. लेकिन कुछ लोग इन सबसे बहुत बड़े होते हैं. भूपेन दा उन्हीं में से एक थे. भूपेन दा ने संगीत के सुरों में जान फूंक दी. उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए गीत लिखे. मेरा मानना है कि भूपेन दा ने केवल गीत नहीं लिखे, बल्कि एक युग लिखा. भारत की विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अतुलनीय थी."
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असम में कई लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और मानवता का मार्ग अपनाया है. साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) के आठ राज्यों में सरकार की विकास योजनाएं भूपेन हजारिका के आदर्शों से ही प्रेरित हैं.
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