ETV Bharat / bharat

'नाराज फूफा को भूपेन दा के गाने बार-बार सुनने चाहिए, शायद सद्बुद्धि आ जाए': पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और अन्य गणमान्य लोगों के साथ रविवार, 29 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह के समापन समारोह के दौरान. ( IANS/PIB )

नई दिल्ली: भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्षी दलों पर बेहद तीखा और चुटीला सियासी हमला बोला. देश के विकास और उपलब्धियों पर सवाल उठाने वाले विरोधियों की तुलना शादी-ब्याह में मुंह फुलाकर बैठने वाले 'नाराज फूफा' से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को टुकड़ों में देखने वाले और समाज में कलह पैदा कर सत्ता पाने का सपना देखने वाले लोगों को सद्बुद्धि के लिए बार-बार भूपेन दा के गीत सुनने चाहिए.

राजधानी दिल्ली में आयोजित महान गायक भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ 'विकसित भारत' के संकल्प को दोहराया.