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बेंगलुरु में PM मोदी के कार्यक्रम से पहले जिलेटिन की छड़ें बरामद, गृह मंत्री ने दिए NIA जांच के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 10 मई, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान बोलते हुए. ( IANS )