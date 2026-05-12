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बेंगलुरु में PM मोदी के कार्यक्रम से पहले जिलेटिन की छड़ें बरामद, गृह मंत्री ने दिए NIA जांच के संकेत

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा- एनआईए ने मामले की जांच करने की इच्छा जताई है और हम इसे उन्हें सौंप देंगे.

NIA PROBE PM MODI SECURITY BREACH
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 10 मई, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान बोलते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 9:48 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए मार्ग पर, जहां पहले जिलेटिन की छड़ें मिली थीं, अब वहीं एक टाइमर डिवाइस मिलने की सूचना के बाद विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच के लिए यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भी सौंपा जाएगा.

सदाशिवनगर में अपने आवास के पास बोलते हुए, परमेश्वर ने बताया कि पुलिस ने बम की धमकी देने वाले संदिग्ध व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और वर्तमान में उससे पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि जांच टीम मौके से बरामद सभी सामग्रियों की जांच कर रहे हैं, जिनमें जिलेटिन की छड़ें और टाइमर डिवाइस शामिल हैं.

उन्होंने कहा- "एनआईए (NIA) ने भी इस मामले की जांच करने की इच्छा जताई है और हम इसे उन्हें सौंप देंगे. जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, तो उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है. राज्य और केंद्र दोनों एजेंसियां सुरक्षा के कड़े इंतजाम करती हैं. राज्य सरकार को विशिष्ट निर्देश मिलते हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं."

परमेश्वर ने बताया कि प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम से करीब दो घंटे पहले सुबह 9 बजे के आसपास जिलेटिन की छड़ें बरामद कर ली गईं, जिसे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से एक सकारात्मक बात बताया. "इस स्तर पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या इसका कोई आतंकी संबंध है. फिलहाल जांच जारी रहने दें", उन्होंने आगे कहा.

राजेगौड़ा से जुड़े श्रृंगेरी चुनाव पुनर्मतगणना विवाद पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि मामला अब अदालत के सामने है और फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि पुनर्मतगणना में 250 अतिरिक्त वोट तब तक कैसे दिख सकते हैं, जब तक कि मूल गणना प्रक्रिया में कोई त्रुटि न रही हो.
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली गणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कर्नाटक पुलिस छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रही है. फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में फॉरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से भी इस मामले की जांच की जाएगी.

1 जुलाई से VBGR अधिनियम के कार्यान्वयन पर, परमेश्वर ने मनरेगा (MGNREGA) योजना के प्रति केंद्र के दृष्टिकोण का उल्लेख किया और कहा कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था. उन्होंने कहा- "इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और विकास गतिविधियों का समर्थन किया. वर्तमान सरकार ने शुरू में इसका समर्थन किया था, लेकिन अब वह इससे कतराती दिख रही है."

परमेश्वर ने कार्यक्रम को बंद करने के प्रयासों के पीछे के कारणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार या दुरुपयोग हुआ है, तो पूरे कल्याणकारी पहल को बंद करने के बजाय उसे प्रशासनिक स्तर पर ठीक किया जाना चाहिए.

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