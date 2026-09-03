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भारत-बेल्जियम बातचीत और कूटनीति में विश्वास करते हैं: डी वेवर के साथ प्रेस ब्रीफिंग बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जॉइंट प्रेस मीट के दौरान बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से हाथ मिलाते हुए. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के जल्द समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं. उन्होंने बातचीत, कूटनीति और कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही.

पीएम मोदी ने कहा, "आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की. भारत और बेल्जियम दोनों ही कानून के शासन, बातचीत और कूटनीति में विश्वास करते हैं. चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्षों को जल्दी सुलझाने और शांति के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करते हैं. हर तरह के आतंकवाद को खत्म करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है."

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दुनिया भर में उथल-पुथल के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार बनाए हुए है और देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार दुनिया के लिए भरोसे का जरिया है.

उन्होंने कहा, "दुनिया इस समय बहुत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लड़ाई-झगड़े के हालात बने हुए हैं, और अनिश्चितता का असर खाने-पीने और फ्यूल से लेकर सप्लाई चेन तक के सेक्टर पर पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बीच भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है; हमने पिछली तिमाही में 7.8% की विकास दर दर्ज की. आज, भारत की विकास गाथा दुनिया के लिए भरोसे और नए मौकों का जरिया बन रही है."