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भारत-बेल्जियम बातचीत और कूटनीति में विश्वास करते हैं: डी वेवर के साथ प्रेस ब्रीफिंग बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ दिल्ली में संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जॉइंट प्रेस मीट के दौरान बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से हाथ मिलाते हुए. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 3:19 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और बेल्जियम यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के जल्द समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं. उन्होंने बातचीत, कूटनीति और कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही.

पीएम मोदी ने कहा, "आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विस्तृत चर्चा की. भारत और बेल्जियम दोनों ही कानून के शासन, बातचीत और कूटनीति में विश्वास करते हैं. चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्षों को जल्दी सुलझाने और शांति के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करते हैं. हर तरह के आतंकवाद को खत्म करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है."

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दुनिया भर में उथल-पुथल के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार बनाए हुए है और देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार दुनिया के लिए भरोसे का जरिया है.

उन्होंने कहा, "दुनिया इस समय बहुत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लड़ाई-झगड़े के हालात बने हुए हैं, और अनिश्चितता का असर खाने-पीने और फ्यूल से लेकर सप्लाई चेन तक के सेक्टर पर पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बीच भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है; हमने पिछली तिमाही में 7.8% की विकास दर दर्ज की. आज, भारत की विकास गाथा दुनिया के लिए भरोसे और नए मौकों का जरिया बन रही है."

संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल की शुरुआत में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के होने के साथ, "दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच पहले कभी न हुआ सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा खुशहाली को और मजबूत करेगा."

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत के तीन दिन के राजकीय दौरे पर हैं.

फरवरी 2025 में पद संभालने वाले डी वेवर की बेल्जियम के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली भारत यात्रा है. दो दशकों में बेल्जियम के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा भी है.

डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन, शीर्ष अधिकारियों और उद्योगपतियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें बेल्जियम के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- बेल्जियम के PM की भारत यात्रा: नई दिल्ली-ब्रुसेल्स संबंधों को मिला रणनीतिक महत्व

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