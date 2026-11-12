मीडिया संवाद का सफर: दिवाली मिलन में बोले पीएम मोदी- प्रेस रिलीज से इंस्टा रील तक का लंबा दौर देखा
प्रधानमंत्री ने याद किया, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने पर उनके अपॉइंटमेंट की खबर पार्टी के कई लोगों से पहले मीडिया को पता चल गई थी.
Published : November 12, 2026 at 2:07 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मीडिया सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को माना और कहा कि उन्होंने प्रेस रिलीज के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम रील के जमाने तक का बदलाव देखा है.'
दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में दीपावली मिलन समारोह में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी साधारण शुरुआत और पार्टी में मीडिया कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी को याद किया. त्योहारों की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, 'दिवाली का त्योहार अभी-अभी बीता है और छठ की तैयारियां अब अपने आखिरी दौर में हैं. मैं आप सभी और आपके परिवारों को इन त्योहारों की दिल से शुभकामनाएं देता हूं.'
मीडिया कम्युनिकेशन के विकास पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'त्योहारों का मौसम ऐसा समय होता है जब हर कोई घर पर रहने की कोशिश करता है, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश करता है. फिर भी आपके काम के नेचर को देखते हुए-लगातार ब्रेकिंग न्यूज कवर करने की दौड़- मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इवेंट में आने के लिए समय निकाला, जो 'ब्रेकिंग न्यूज' पर फोकस नहीं है.
Speaking during the Deepawali Milan programme at the BJP HQ in Delhi. https://t.co/eppVv7yq0Q— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2026
यहां युवा पीढ़ी के कई लोग हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय से यहां हैं, वे जानते हैं कि मेरा आपकी दुनिया के साथ लंबे समय से एक नेचुरल, आसान रिश्ता रहा है. मैंने मीडिया कम्युनिकेशन के पूरे विकास को देखा है-प्रेस रिलीज के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम रील के जमाने तक. उन्होंने 1990 के दशक को याद करते हुए कहा, '1990 के दशक में मुझे देश भर में दो बड़े कैंपेन (यात्रा) की जिम्मेदारी दी गई थी.
यह एक ऐसा जमाना था जब सिर्फ एक प्रेस रिलीज भेजने के लिए फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती थी. जब मैं दिल्ली आया, तब भी यह जिम्मेदारी मेरे पास ही रही. उस समय, 'दिवाली मिलन' (दिवाली गेट-टुगेदर) अक्सर होते थे. ऐसी पार्टियों में मेरा काम कुर्सियाँ लगाना और मेहमानों का ध्यान रखना होता था. उस समय, कैमरे कम थे, फिर भी रिश्ते उतने ही गहरे थे.'
सरकार के हेड के तौर पर 25 साल पूरे होने पर उन्होंने याद किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके अपॉइंटमेंट की खबर पार्टी के कई लोगों से पहले मीडिया को पता चल गई थी. उस समय कैमरे कम थे, फिर भी हमारे रिश्तों में गर्मजोशी उतनी ही मजबूत थी. मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा, जो सबक मैंने तब सीखे, वे आज भी काम आते हैं.
पिछले महीने मुझे सरकार का हेड बने 25 साल पूरे हुए. मुझे नहीं पता कि आपमें ऐसा क्या है- आपकी कौन सी खास ताकत-जो हमें परेशान करती है. कोई भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया. एक दिन, जर्नलिस्ट्स का एक पूरा ग्रुप मेरे कमरे में आया-ऐसा कुछ जो वे आमतौर पर नहीं करते.
उन्होंने कहा, 'उस समय, (पत्रकारों के बीच) एक मजबूत 'महिला ब्रिगेड' थी. उन्होंने कहा, 'हमें कुछ मिठाई खिलाओ! आप गुजरात जा रहे हैं-आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं.' पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल पूरे किए.
उन्होंने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 26 मई, 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवा जारी रखी. उनका लगातार तीसरा कार्यकाल 9 जून, 2024 को शुरू हुआ.