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मीडिया संवाद का सफर: दिवाली मिलन में बोले पीएम मोदी- प्रेस रिलीज से इंस्टा रील तक का लंबा दौर देखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दिवाली मिलन समारोह में बोलते हुए ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मीडिया सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को माना और कहा कि उन्होंने प्रेस रिलीज के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम रील के जमाने तक का बदलाव देखा है.'

दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में दीपावली मिलन समारोह में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी साधारण शुरुआत और पार्टी में मीडिया कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी को याद किया. त्योहारों की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, 'दिवाली का त्योहार अभी-अभी बीता है और छठ की तैयारियां अब अपने आखिरी दौर में हैं. मैं आप सभी और आपके परिवारों को इन त्योहारों की दिल से शुभकामनाएं देता हूं.'

मीडिया कम्युनिकेशन के विकास पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'त्योहारों का मौसम ऐसा समय होता है जब हर कोई घर पर रहने की कोशिश करता है, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने की कोशिश करता है. फिर भी आपके काम के नेचर को देखते हुए-लगातार ब्रेकिंग न्यूज कवर करने की दौड़- मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इवेंट में आने के लिए समय निकाला, जो 'ब्रेकिंग न्यूज' पर फोकस नहीं है. यहां युवा पीढ़ी के कई लोग हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय से यहां हैं, वे जानते हैं कि मेरा आपकी दुनिया के साथ लंबे समय से एक नेचुरल, आसान रिश्ता रहा है. मैंने मीडिया कम्युनिकेशन के पूरे विकास को देखा है-प्रेस रिलीज के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम रील के जमाने तक. उन्होंने 1990 के दशक को याद करते हुए कहा, '1990 के दशक में मुझे देश भर में दो बड़े कैंपेन (यात्रा) की जिम्मेदारी दी गई थी. यह एक ऐसा जमाना था जब सिर्फ एक प्रेस रिलीज भेजने के लिए फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती थी. जब मैं दिल्ली आया, तब भी यह जिम्मेदारी मेरे पास ही रही. उस समय, 'दिवाली मिलन' (दिवाली गेट-टुगेदर) अक्सर होते थे. ऐसी पार्टियों में मेरा काम कुर्सियाँ लगाना और मेहमानों का ध्यान रखना होता था. उस समय, कैमरे कम थे, फिर भी रिश्ते उतने ही गहरे थे.'