पीएम मोदी का असम दौरा, कुमार भास्कर वर्मा पुल का करेंगे उद्घाटन
इस साल असम में विधानसभा चुनाव 2026 होने हैं. इसी वजह से तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं.
Published : February 14, 2026 at 10:08 AM IST
गुवाहाटी (असम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को एक दिन के असम दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन करेंगे. जानकारी के मुताबिक लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से बना पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सट्राडोज्ड पुल 6-लेन का एक्सट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट (PSC) पुल है.
इस पुल के चालू होने से गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच आने-जाने का समय 7 मिनट कम हो जाएगा. इस इलाके की भूकंप की ज्यादा संभावना को देखते हुए, इस पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग का इस्तेमाल करके बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. टिकाऊपन और लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को पक्का करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल का इस्तेमाल किया गया है. रियल-टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, डैमेज का जल्दी पता लगाने और एक्सट्राडोज्ड ब्रिज की सेफ्टी और सर्विस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (BHMS) भी लगाया गया है.
प्रधानमंत्री @narendramodi 14 फरवरी को असम का दौरा करेंगे— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 13, 2026
➡️प्रधानमंत्री का विमान डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ईएलएफ) पर उतरेगा
➡️पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की यह पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ), स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं और प्राकृतिक… pic.twitter.com/KPP7FIU0K4
इसके अलावा पीएम मोदी असम के कामरूप जिले के अमिंगांव में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे. यह स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डेटा सेंटर, जिसका कुल मंजूर लोड 8.5 मेगावॉट है और हर रैक की औसत रैक कैपेसिटी 10 किलोवॉट है, अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के मिशन-क्रिटिकल एप्लिकेशन को होस्ट करेगा और दूसरे नेशनल डेटा सेंटर के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर के तौर पर भी काम करेगा. इससे नॉर्थईस्ट की सरकारें जरूरी नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी को डिजिटल तरीके से आसान बना पाएंगी. डिजिटल इंडिया के विजन के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नेशनल डेटा सेंटर को इस इलाके के ICT बैकबोन को मजबूत करने और मजबूत, सुरक्षित और हमेशा उपलब्ध डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पक्का करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक दखल के तौर पर देखा गया है.
Infrastructure that goes hard 🗿— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 14, 2026
📍Kumar Bhaskar Varma Setu, Guwahati pic.twitter.com/V1kaavX0dj
प्रधानमंत्री आईआईएम (IIM) गुवाहाटी के टेम्पररी कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में हायर एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री पीएम ई-बस (PM-eBus) सेवा स्कीम के तहत गुवाहाटी (100), नागपुर (50), भावनगर (50) और चंडीगढ़ (25) में 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इन चार शहरों में इस सेवा स्कीम के तहत ई-बस ऑपरेशन शुरू होने से, 50 लाख से ज़्यादा लोगों को साफ, सस्ती और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलने से फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिससे शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी और जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी.
