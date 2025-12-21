ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने गुवाहाटी के शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के अपने दो दिन के दौरे के दूसरे दिन असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने गुवाहाटी के शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 11:58 AM IST

Updated : December 21, 2025 at 2:10 PM IST

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने गुवाहाटी में 'परीक्षा पे चर्चा' प्रोग्राम के तहत असम के 25 होनहार स्टूडेंट्स से बातचीत करेंगे. यह बातचीत ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज पर होगी. ये परीक्षाओं से पहले स्टूडेंट्स के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए एक खास जगह होगी.

बाद में प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी वाले एक फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करेंगे. इस प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को मजबूत करना और खेती के विकास का समर्थन करना है. पीएम मोदी शनिवार को गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की मूर्ति का भी अनावरण किया और इस आइकॉनिक लीडर और असम के पहले मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी. उद्घाटन के दौरान इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक नए गेटवे के तौर पर उभर रहा है.

उन्होंने इस मौके को असम और नॉर्थईस्ट इलाके के विकास और तरक्की का जश्न बताया और कहा कि जो बदलाव हो रहा है, वह सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर लगातार फोकस को दिखाता है. इस मौके पर इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शनिवार को असम और पूर्वोत्तर के विकास और तरक्की का त्योहार है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तरक्की की रोशनी लोगों तक पहुँचती है तो जिंदगी का हर रास्ता नई ऊँचाइयों को छूने लगता है.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि असम की धरती से उनका गहरा लगाव यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की माताओं और बहनों का अपनापन और उन्हें लगातार प्रेरित करता है. इस इलाके को विकसित करने के सामूहिक इरादे को मजबूत करता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज एक बार फिर असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, 'मॉडर्न एयरपोर्ट सुविधाएं और एडवांस्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और मौकों के गेटवे का काम करते हैं. साथ ही लोगों के बीच बढ़ते भरोसे और विश्वास के पिलर के तौर पर खड़े होते हैं.' उन्होंने कहा कि जब लोग असम में शानदार हाईवे और एयरपोर्ट बनते देखते हैं, तो वे खुद मानते हैं कि असम के लिए सच्चा न्याय आखिरकार शुरू हो गया है.

