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कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली आज, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी करीब 18,680 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता में रैली को संबोधित करेंगे.

PM Modi Assam and West Bengal visit Updates BJP Brigade rally in Kolkata
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
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कोलकाता/गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. दोनों राज्यों में इसी महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है. पीएम मोदी आज बंगाल में करीब 18,680 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे. यह रैली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य भर में 'परिवर्तन यात्रा' के तहत हो रही है. पिछले महीने SIR के बाद वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पीएम मोदी का बंगाल का पहला दौरा है.

भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' एसआईआर अभ्यास के बाद संशोधित वोटर लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद 1 मार्च को शुरू हुई थी और पूरे राज्य में लगभग 5,000 किमी की दूरी तय की, जिसमें 237 विधानसभा सीट शामिल थीं.

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उन खबरों के बीच भी हो रहा है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है. अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, पीएम मोदी कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिनकी कुल लंबाई 420 किमी से अधिक होगी. इन प्रोजेक्ट्स में पश्चिम बंगाल और झारखंड में NH-19 के खंड और पश्चिम बंगाल में NH-114 शामिल हैं. प्रधानमंत्री कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखेंगे, जिसमें NH-116A के 231 किमी लंबे चार-लेन खड़गपुर-मोरग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर खंड के पांच पैकेज शामिल हैं.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत राज्य में छह पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है.

सिलचर में 23,550 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरा का आज दूसरा दिन है. वह सिलचर में करीब 23,550 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी सिलचर में 22,860 करोड़ रुपये के शिलांग-सिलचर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का 'भूमि पूजन' करेंगे. यह उत्तर-पूर्व का पहला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे है. 166 किमी का यह चार-लेन कॉरिडोर मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी को काफी बढ़ाएगा, गुवाहाटी और सिलचर के बीच की दूरी को कम करेगा, जिससे यात्रा का समय 8.5 घंटे से घटकर करीब 5 घंटे रह जाएगा. एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

पीएम मोदी NH-306 पर कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड से सिलचर में रंगिरखारी पॉइंट (फेज I) तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 'भूमि पूजन' भी करेंगे. प्रधानमंत्री करीमगंज जिले के पथरकंडी में एग्रीकल्चर कॉलेज की नींव रखेंगे.

पीएम मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी में लगभग 24,250 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था. सिलचर से प्रधानमंत्री कोलकाता के लिए रवाना होंगे.

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