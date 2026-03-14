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कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली आज, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

कोलकाता/गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. दोनों राज्यों में इसी महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है. पीएम मोदी आज बंगाल में करीब 18,680 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे. यह रैली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य भर में 'परिवर्तन यात्रा' के तहत हो रही है. पिछले महीने SIR के बाद वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पीएम मोदी का बंगाल का पहला दौरा है.

भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' एसआईआर अभ्यास के बाद संशोधित वोटर लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद 1 मार्च को शुरू हुई थी और पूरे राज्य में लगभग 5,000 किमी की दूरी तय की, जिसमें 237 विधानसभा सीट शामिल थीं.

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उन खबरों के बीच भी हो रहा है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है. अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, पीएम मोदी कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिनकी कुल लंबाई 420 किमी से अधिक होगी. इन प्रोजेक्ट्स में पश्चिम बंगाल और झारखंड में NH-19 के खंड और पश्चिम बंगाल में NH-114 शामिल हैं. प्रधानमंत्री कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखेंगे, जिसमें NH-116A के 231 किमी लंबे चार-लेन खड़गपुर-मोरग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर खंड के पांच पैकेज शामिल हैं.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत राज्य में छह पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है.