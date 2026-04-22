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केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर PM मोदी का संदेश, भक्तों से कहा- डिजिटल उपवास के साथ अपनाएं पांच संकल्प

देहरादून: आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं. सीएम धामी ने पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की है. चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी. साथ ही उन्होंने इसे भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का भव्य उत्सव बताया. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिमालय की गोद में बसे बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को सशक्त करने वाले जीवंत प्रतीक भी हैं.

उन्होंने कहा कि सदियों से विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों के लोग यहां पहुंचकर आध्यात्मिक एकता का अनुभव करते आए हैं, और यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में उत्तराखंड की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड की अहम भागीदारी है.

पीएम मोदी की संदेश (@PMO)

उन्होंने अपने पूर्व वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक बन रहा है, जो अब धरातल पर दिखाई भी दे रहा है. राज्य में पर्यटन, आध्यात्मिकता और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से हुए विकास ने चारधाम यात्रा को पहले से अधिक सुगम, सुरक्षित और दिव्य बना दिया है. इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ यात्रियों से 'डिजिटल उपवास' अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर प्रकृति और आध्यात्मिकता को महसूस करने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में समय बिताने से आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होती है, जो इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है.