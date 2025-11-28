ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे रायपुर, डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल

डीजीपी और आईजीपी कॉन्फेंस की अध्यक्षता करने के लिए पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV BHARAT)
रायपुर: पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंच गए हैं. वे यहां पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे. यह डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेस रायपुर के आईआईएम में हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम करीब 7.40 बजे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचे. यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गवर्नर रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया.

रायपुर में सुरक्षा सख्त

छत्तीसगढ़ पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, और नवा रायपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कॉन्फ्रेंस के लिए मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था में 2000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. कॉन्फ्रेंस का मकसद अब तक पुलिसिंग की मुख्य चुनौतियों से निपटने में हुई प्रोग्रेस का रिव्यू करना और 'विकसित भारत' के नेशनल विज़न के हिसाब से 'सुरक्षित भारत' बनाने के लिए एक आगे का रोडमैप बनाना है.

पुलिसिंग और सुरक्षा के कई मुद्दों पर होगा मंथन

विकसित भारत: सिक्योरिटी डाइमेंशन्स' थीम के तहत यह डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है. इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, काउंटर टेररिज्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सेफ्टी, और पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे मुख्य सिक्योरिटी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत होगी. इस आयोजन में PM खास सर्विस के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी देंगे.

डीजीपी और आईजीपी मीटिंग से पुलिस फ़ोर्स के सामने आने वाली ऑपरेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और वेलफेयर से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा में मदद मिलेगी. इसके साथ ही क्राइम से निपटने, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों से निपटने के लिए प्रोफेशनल तरीकों पर चर्चा होगी.

