प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के कुरनूल पहुंचे, राज्य को 13430 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

कुरनूल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कुरनूल के ओरवाकल्लू हवाई अड्डे पर पहुंचे. इस दौरे में PM नरेंद्र मोदी ₹13,430 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, मंत्री नारा लोकेश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया.

इस तरह से पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के लिए विकास की बड़ी सौगात लेकर पहुंच रहे हैं. वो अपने दौरे के दौरान वे 13,430 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन योजनाओं के जरिए राज्य के उद्योग, ऊर्जा, सड़क, रेलवे और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को नई तेजी मिलेगी.

एपी के मिनिस्टर और सीएम नायडू के बेटे ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुरनूल में स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. प्रधानमंत्री पवित्र श्रीशैलम मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा-अर्चना करेंगे और हमारे लोगों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे.

उन्होंने कहाकि इसके बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही ₹13,429 करोड़ की लागत वाले नए कार्यों की आधारशिला रखेंगे. इन योजनाओं से आंध्र प्रदेश के विकास को बल मिलेगा.

गौर करें तो कार्यक्रम के मुताबिक हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा सुन्नीपेंटा के लिए उड़ान भरेंगे और फिर सड़क मार्ग से श्रीशैलम स्थित श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे. उनका दोपहर 12:05 बजे तक मंदिर परिसर में रहने का कार्यक्रम है.

बाद में, मोदी हेलीकॉप्टर से नन्नूर जाएंगे, जहां वे रागमायुरी ग्रीन हिल्स में 'सुपर जीएसटी, सुपर बचत' नामक एक जनसभा को संबोधित करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान, वे अविभाजित कुरनूल जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई परियोजना, ओरवाकल्लू औद्योगिक एस्टेट की आधारशिला भी रखेंगे. प्रधानमंत्री शाम करीब 4:45 बजे नई दिल्ली लौटने से पहले कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे.

इससे पूर्व डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने ट्वीट किया था कि पीएम मोदी के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर और कुरनूल जिले के नन्नुरु गांव में आयोजित जनसभा में हार्दिक स्वागत करने की बात कही थी.

इस यात्रा के दौरान, PM मोदी जी ₹13,400 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, नए अवसर पैदा करेंगी और हमारे राज्य के विकास को गति देंगी. ये पहल प्रगति लाएंगी, युवाओं को सशक्त बनाएंगी और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी.

