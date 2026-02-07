ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने सांसद सदानंदन मास्टर को लिखा पत्र, राज्यसभा में दिए उनके भाषण की तारीफ की

पीएम मोदी ने कहा कि, सदानंदन के भाषण में उनकी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व झलकता है.

सांसद सदानंदन मास्टर और पीएम मोदी (डिजाइन इमेज) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 2:44 PM IST

तिरुवनंतपुरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सांसद सी सदानंदन मास्टर के पहले भाषण की तारीफ की. पीएम ने उनके भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि, यह उनकी नैतिक ताकत और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है.

सांसद सदानंदन मास्टर को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने उस "शांत और आत्मविश्वास से भरे उनके तरीके की भी तारीफ की, जिसमें सदानंदन ने हाल के भाषण में अपनी बातें रखी थी. मोदी ने कहा कि, भले ही सदानंदन संसद में नए हैं, लेकिन वह अपने साथ जिंदगी भर की सेवा और देश सबसे पहले की सोच के प्रति प्रतिबद्धता लेकर आए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद को लिखे पत्र में कहा कि, जब उन्होंने उन्हें बोलते सुना, तो वे उनके शब्दों में नैतिक ताकत और पक्का यकीन को देखा. वहीं, सदानंदन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी के तारीफ भरे शब्दों के लिए अपना आभार जताया. भाजपा सांसद सदानंदन ने अपने पोस्ट में कहा कि, उन्हें सच में काफी अच्छा लगा कि, दुनिया में मशहूर पीएम मोदी ने राज्यसभा में उनके पहले भाषण की तारीफ उन्हें एक खत भेजकर किया.

उन्होंने कहा कि, देश और उनके नेता से मिला ऐसा अनमोल हौसला उनके मकसद और सेवा की भावना को और मजबूती देगा. उन्होंने कहा, "आपका शुक्रगुजार हूं, मोदीजी." उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी के खत की तस्वीरें भी अटैच कीं.

पीएम मोदी ने अपने खत में यह भी कहा कि सदानंदन की हिम्मत केरल में सब जानते थे, लेकिन जब उन्हों राज्यसभा में अपने कृत्रिम (नकली) पैर (आर्टिफिशियल लिंब) दिखाए, तो संसद में और पूरे भारत में लोग हैरान रह गए.

सदानंदन ने सोमवार को राज्यसभा में अपने पहले भाषण के दौरान अपने आर्टिफिशियल पैर दिखाए थे, जिससे हंगामा मच गया था और CPI(M) ने इसकी कड़ी आलोचना की थी और इसे ड्रामा करार दिया था. सदानंदन ने आरोप लगाया था कि तीन दशक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं के हमले में उनके पैर कट गए थे.

अपने पत्र में इसी बात का ज़िक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "लोग यह बात पचा नहीं पा रहे थे कि, जीवंत लोकतंत्र में, एक मेहनती टीचर पर एक पुरानी सोच वाले लोग इस तरह हमला कैसे कर सकते हैं. आज, यह ध्यान देने वाली बात है कि पुरानी सोच बहुत कम हो गई है, जबकि आप (सदानंदन) संसद में गर्व से बैठे हैं. मोदी ने यह भी कहा कि सदानंदन के भाषण में उनकी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व झलकता है.

उन्होंने कहा कि, केरल का विकास भी आपके (सदानंदन) दिल के उतना ही करीब है. पीएम मोदी ने कहा, "मैं राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर आपके (सदानंदन) गहरे दर्द को समझ सकता हूं। सच में, केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से थक चुके हैं."

पीएम मोदी ने आगे कहा कि केरल में उनके हालिया दौरे के दौरान उन्हें जो जवाब मिला, उससे पता चलता है कि राज्य के लोग 'विकासित केरलम के विजन की तारीफ कर रहे हैं." उन्होंने अपने पत्र में कहा, "मुझे यकीन है कि आप खुश होंगे कि केरल को हाल ही में पेश किए गए बजट और कई सेक्टर में इसके प्रावधान से काफी फायदा होगा."

