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PM मोदी की 'सोना न खरीदें' अपील से सर्राफा बाजार में हड़कंप, ABJA अध्यक्ष ने सरकार से की ये मांग

पीएम की अपील के बाद दिल्ली के सर्राफा बाजार सोमवार को भीड़ कम रही. इसपर ईटीवी भारत ने स्थिति को लेकर पड़ताल की. पढ़ें खबर..

दिल्ली के सर्राफा बाजार में हलचल
दिल्ली के सर्राफा बाजार में हलचल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 8:20 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने व विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई एक भावुक अपील ने देश के सर्राफा बाजार में हलचल पैदा कर दी है. रविवार को पीएम ने देशवासियों से अगले एक साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया, जिससे आयात बिल को कम किया जा सके. इस अपील का असर सोमवार को दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक व कूचा महाजनी जैसे प्रमुख सर्राफा बाजारों में साफ देखने को मिला, जहां आम दिनों के मुकाबले भीड़ काफी कम नजर आई.

उद्योग जगत ने की बैठक की मांग: ऑल बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद से ही आभूषण उद्योग में एक प्रकार की घबराहट पैदा हो गई है. उन्होंने कहा कि रविवार को छुट्टी के बाद जैसे ही सोमवार को बाजार खुला, व्यापारियों के पास ग्राहकों के फोन आने शुरू हो गए कि अब कारोबार का क्या होगा. लखनऊ जैसे शहरों से हड़ताल की खबरें भी आईं, हालांकि हम किसी भी तरह के टकराव के पक्ष में नहीं हैं.

ऑल बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत (ETV Bharat)

सरकार से की ये मांग: योगेश सिंघल ने स्पष्ट किया कि व्यापारी और उद्योग जगत पूरी तरह से प्रधानमंत्री व देश के साथ खड़े हैं. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सीधे तौर पर लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि ज्वैलरी इंडस्ट्री के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की जाए, जिससे इस संकट का बीच का रास्ता निकाला जा सके.

घर में रखे सोने का करें सदुपयोग: व्यापारियों का तर्क है कि भारत में सोने का कोई सीधा विकल्प नहीं है. ऐसे में इसे विदेशों से ही मंगाना पड़ता है. योगेश सिंघल ने सुझाव दिया कि अगर सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और अधिक सरल व प्रभावी बनाए तो आयात की जरूरत कम हो सकती है. उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं के पास लगभग 40,000 टन सोना है. अगर इस पुराने सोने को रिसाइकिल किया जाए तो विदेशी मुद्रा भी नहीं खर्च होगी और ज्वैलर्स का काम भी चलता रहेगा.

विदेशी मुद्रा भंडार व आत्मनिर्भर भारत का संकल्प: प्रधानमंत्री की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करना है. आंकड़ों के मुताबिक, भारत हर साल लगभग 800 टन सोना आयात करता है. योगेश सिंघल ने बताया कि 2025 में सोने व चांदी की कीमतों में आए भारी उछाल के बाद लोगों की खरीद क्षमता पहले ही प्रभावित हुई है. अब पीएम की अपील के बाद निवेशक सोने के बजाय अन्य विकल्पों की ओर देख सकते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया था जब विदेशी कर्ज चुकाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, प्रधानमंत्री आज देश को वैसी स्थिति से बचाने के लिए सवदेशी और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं.

राष्ट्रहित या व्यक्तिगत जरूरत: बाजार में खरीदारी करने आईं महिलाओं की राय इस मुद्दे पर बंटी हुई नजर आई, लेकिन अधिकांश ने इस अपील को राष्ट्रहित में माना. कृष्णा नगर से आईं पूनम ने ईटीवी भारत से कहा कि अगर घर में शादी-ब्याह जैसी कोई इमरजेंसी होगी, तभी हम सोना खरीदेंगे अन्यथा हम एक साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं. प्रधानमंत्री की बात मानना हमारा फर्ज है. वहीं रेखा रस्तोगी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी मुद्रा विदेश जाए. वैसे भी जब लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो मांग घटेगी और कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे आम आदमी को ही फायदा होगा.

अर्थव्यवस्था पर संभावित असर: जानकारों का मानना है कि अगर लोग वाकई एक साल तक सोने की खरीद से बचते हैं तो बैंकों के पास लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ेगी. हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी सहायता दी है. लोग शेयर बाजार व एफडी से पैसा निकालकर सोने में निवेश कर रहे थे, जिसे रोकना अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए जरूरी है. फिलहाल, सर्राफा बाजार 'इंतजार करो और देखो' की स्थिति में है. व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस उद्योग के लिए कोई सकारात्मक रास्ता निकालेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भी बचे और रोजगार भी सुरक्षित रहे.

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