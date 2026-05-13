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PM मोदी की गोल्ड वाली अपील से सराफा बाजारों में सन्नाटा, व्यापारियों में नाराजगी

व्यापारियों के मुताबिक ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं, कारोबार ठप पड़ता जा रहा है और अब मदनगीर इलाके में कुछ दुकानों पर बंद होने की नौबत भी आने लगी है. सराफा व्यापारियों का कहना है कि देशभर में लाखों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं. दुकान मालिकों के साथ-साथ कारीगर, पॉलिशिंग वर्कर, सेल्समैन और छोटे कर्मचारी भी इसी व्यापार पर निर्भर हैं.

साउथ दिल्ली के मदनगीर स्थित सेंट्रल मार्केट ज्वेलर मार्केट में इन दिनों सराफा कारोबारियों के बीच चिंता और नाराज़गी का माहौल है. कारोबारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने को लेकर की गई अपील और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से बाजार पर गहरा असर पड़ा है.

नई दिल्ली: देश में सोने और चांदी को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने की खरीद को लेकर की गई अपील, दूसरी तरफ सरकार द्वारा सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के फैसले ने सराफा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. कारोबारियों का कहना है कि इसका सीधा असर बाजार, रोजगार और लाखों परिवारों की आजीविका पर पड़ेगा.

व्यापारियों के मुताबिक अगर बाजार में इसी तरह गिरावट जारी रही तो रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. उनका कहना है कि सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले उन लाखों परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनकी रोजी-रोटी इस कारोबार से चलती है. सर्राफा व्यापारी पंकज का कहना है कि देशभर में करीब छह लाख से ज्यादा सुनारों की दुकानें हैं. ऐसे में सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है. इसका सीधा असर सराफा कारोबार पर पड़ रहा है. व्यापारी परेशान हैं, बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे. अब सवाल ये है कि सुनार कहां जाएगा और क्या करेगा?.

व्यापारियों का कहना है कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भारतीय समाज और परंपरा का हिस्सा है. शादी-ब्याह से लेकर मुश्किल वक्त तक, सोने को परिवार की सुरक्षा और बचत के रूप में देखा जाता है. कारोबारियों का कहना है कि ऐसे में लोगों को सोना न खरीदने की सलाह देना गलत संदेश देता है और इससे बाजार में डर का माहौल बनता है सोना हमारे देश की सभ्यता और परंपरा से जुड़ा हुआ है. बेटियों की शादी में सोना दिया जाता है ताकि वह उनके बुरे वक्त में काम आ सके. ऐसे में यह कहना कि सोना बिल्कुल न खरीदा जाए, सरासर गलत है. अगर मोदी जी ऐसी बात कहते हैं तो पहले उन्हें खुद अपने ऊपर अमल करना चाहिए। इस तरह की बातों से सराफा कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और भयंकर रोजगार संकट पैदा होगा.”

वहीं केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के फैसले ने भी व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. व्यापारियों का कहना है कि इससे सोना और महंगा होगा, ग्राहक और कम होंगे और छोटे कारोबारियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा.

सराफा व्यापारी राजेश राजोड़ा ने बताया कि जिस तरीके से एक साल तक सोना खरीदने से मना किया गया है, उससे सराफा व्यापारियों में काफी निराशा है. हमारे साथ हजारों कारीगर काम करते हैं. उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का खर्च आखिर कौन संभालेगा? एक साल का मतलब है कि कारोबार पूरी तरह बंद हो जाएगा. इससे सराफा व्यापारियों और कारीगरों के सामने बड़ा रोजगार संकट खड़ा हो सकता है.

फिलहाल सराफा व्यापारियों की मांग है कि सरकार ऐसे फैसलों पर दोबारा विचार करे और बाजार में भरोसा बहाल करने के लिए कदम उठाए, ताकि कारोबार और रोजगार दोनों को बचाया जा सके.

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