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पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता से मांगी माफी, जानिए क्यों? बोले- देवभूमि से नई ऊर्जा-नई प्ररेणा ले जाऊंगा

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचे थे. देहरादून में पहली बार न सिर्फ पीएम मोदी ने 12 किमी का रोड शो निकाला, बल्कि गढ़ी कैंट में जनता को संबोधित करते हुए देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया. संबोधन शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी भी मांगी.

पहले तो पीएम मोदी ने गढ़वाली और कुमाऊं भाषा ने उत्तराखंड की जनता का अभिवादन किया और उनसे माफी मांगी. पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो देरी से आने के लिए क्षमा मांगते हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली से वर्जुअली जुड़े लोगों से भी पीएम मोदी ने माफी मांगी और कहा कि मुझे यहां पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई.

पीएम मोदी ने कहा कि सब स्थानों पर लोगों को लंबे समय तक मेरा इंतजार करना पड़ा. पीएम मोदी ने बताया कि वो निकले तो समय पर थे, लेकिन 12 किमी लंबे रोड शो काली मंदिर से लेकर यहां तक लोगों का उत्साह और उमंग इतना था कि उनकी टीम के लिए तेज गति से गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था. इसीलिए धीरे-धीरे जनता जर्नादन का अभिवानद और आशीर्वाद लेते हुए यहां तक पहुंचने में समय लग गया और एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई. इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी धूप में 12 किमी का जनसैलाब, उत्तराखंड का प्यार और माता-बहनों का आशीर्वाद दिखाता है. मैं आज उत्तराखंड से नई ऊर्जा और नई प्ररेणा लेकर जाऊंगा और इसके लिए पीएम मोदी ने हर किसी का आभार व्यक्त किया है.