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पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता से मांगी माफी, जानिए क्यों? बोले- देवभूमि से नई ऊर्जा-नई प्ररेणा ले जाऊंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 14, 2026 at 3:33 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 3:52 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचे थे. देहरादून में पहली बार न सिर्फ पीएम मोदी ने 12 किमी का रोड शो निकाला, बल्कि गढ़ी कैंट में जनता को संबोधित करते हुए देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया. संबोधन शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी भी मांगी.

पहले तो पीएम मोदी ने गढ़वाली और कुमाऊं भाषा ने उत्तराखंड की जनता का अभिवादन किया और उनसे माफी मांगी. पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो देरी से आने के लिए क्षमा मांगते हैं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली से वर्जुअली जुड़े लोगों से भी पीएम मोदी ने माफी मांगी और कहा कि मुझे यहां पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई.

पीएम मोदी ने कहा कि सब स्थानों पर लोगों को लंबे समय तक मेरा इंतजार करना पड़ा. पीएम मोदी ने बताया कि वो निकले तो समय पर थे, लेकिन 12 किमी लंबे रोड शो काली मंदिर से लेकर यहां तक लोगों का उत्साह और उमंग इतना था कि उनकी टीम के लिए तेज गति से गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था. इसीलिए धीरे-धीरे जनता जर्नादन का अभिवानद और आशीर्वाद लेते हुए यहां तक पहुंचने में समय लग गया और एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई. इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं.

पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी धूप में 12 किमी का जनसैलाब, उत्तराखंड का प्यार और माता-बहनों का आशीर्वाद दिखाता है. मैं आज उत्तराखंड से नई ऊर्जा और नई प्ररेणा लेकर जाऊंगा और इसके लिए पीएम मोदी ने हर किसी का आभार व्यक्त किया है.

बता दें कि आज पीएम मोदी ने देहरादून से 6-लेन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. इस दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी न सिर्फ कम होगी, बल्कि समय की भी काफी बचत होगी. पहले जहां दिल्ली से देहरादून के बीच मेरठ रुड़की और मुजफ्फनगर होते हुए छह से सात घंटे लगत थे, वहीं अब इसी रूट से ये समय घटकर 2.30 घंटे हो जाएगा.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे खास हिस्सा 12 किमी लंबा विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क से बीच से होकर गुजर रहा है. 12 लंबा विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनाया है.

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Last Updated : April 14, 2026 at 3:52 PM IST

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