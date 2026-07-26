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अब बदलेगा परीक्षा का पूरा सिस्टम! PM मोदी ने की बड़ी घोषणा

NEET पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पीएम मोदी ने एक्स पर वीडियो डालकर बड़ी घोषणा की.

Exam Reform Task Force
पीएम मोदी. (@PM Modi/'X')
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छात्रों के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि करेंगे. यह घोषणा हाल के वर्षों में NEET-UG समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की घटनाओं के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार विभिन्न कदम उठा रही है. जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की, वे जेल में हैं. हमने पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दिए हैं. संसद में नया कानून लाने की दिशा में भी काम हो रहा है जिसमें कड़ी कानूनी व्यवस्थाएं होंगी."

प्रधान मंत्री आगे वीडियो में कहते हैं- "लेकिन हमें भविष्य की ओर भी देखना है. हमारी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए तथा इसमें प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होना चाहिए. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने विश्व-प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है. यह टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे."

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