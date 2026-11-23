नेपाल को 24 हजार करोड़ का पैकेज देगा भारत, बालेन शाह संग संयुक्त पीसी में बोले पीएम मोदी
नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
Published : November 23, 2026 at 2:13 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल में बाढ़ के बाद फिर से बनाने और लंबे समय के विकास में मदद के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का पद संभालने के बाद भारत के अपने पहले दौरे पर स्वागत किया.
हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन स्तर की बातचीत के बाद शाह के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में पीएम मोदी ने अगस्त में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया और मुश्किल समय में काठमांडू के साथ खड़े रहने के नई दिल्ली के वादे को दोहराया.
पीएम मोदी ने कहा, "हम अगस्त में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से हुई जान-माल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना जताते हैं. और आज, नेपाल के पुनर्निर्माण और लंबे समय के विकास को नई ताकत देने के लिए, हम 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास सहयोग पैकेज की घोषणा करते हैं."
वित्तीय पैकेज का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारा इरादा होगा कि प्रभावित परिवारों की जिंदगी पटरी पर लौट आए, नए मौके बनें, और भविष्य में आने वाली मुसीबतों से निपटने की नेपाल की क्षमता भी और मज़बूत हो."
नेपाली प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए, उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था, पीएम मोदी ने शाह के नेतृत्व और इस साल की शुरुआत में नेपाली मतदाताओं से मिले बहुमत की तारीफ की.
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "India-Nepal relations are woven together by shared history, faith, culture and deep people-to-people ties. Lord Ram and Goddess Sita are symbols of our shared civilisation and faith. With the Saryu-Kamal Express train service, we are giving a new dimension to our sacred relationship. This train service will help devotees coming to Ayodhya to travel to Janakpur in Nepal."— ANI (@ANI) November 23, 2026
उन्होंने कहा, "नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बालेन शाह का उनके पहले द्विपक्षीय दौरे पर भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. कुछ महीने पहले, जब उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, तो हमें उनके विज़न की साफ़ झलक मिली. पीएम मोदी ने कहा, और आज, पिछले कुछ घंटों में हमारी बातचीत के दौरान, मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल रिश्तों के लिए उनके साफ विजन और कमिटमेंट को महसूस किया है."
उन्होंने कहा, "इस साल नेपाल के लोगों ने उन्हें जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वह नेपाल की नई पीढ़ी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दिखाता है." दोनों पड़ोसियों के बीच गहरे रिश्तों पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते "करीबी रिश्ते और अटूट भरोसे" पर टिके हैं.
पीएम मोदी ने कहा, "भारत हमेशा से एक मजबूत और खुशहाल नेपाल की विकास यात्रा में साथी रहा है. इसी भावना के साथ, आज हमने अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई जरूरी फ़सले लिए हैं."
"दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सिर्फ पड़ोस का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह करीबी रिश्ते और अटूट भरोसे का रिश्ता है. हमारी खुशियां एक जैसी हैं, और हमारी चुनौतियां भी. हम एक-दूसरे की तरक्की में पार्टनर हैं, और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी हैं."
उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नई दिल्ली दौरे के दौरान भारत और नेपाल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रशिक्षण, सिविल सेवा क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, सतत शहरी विकास और कृषि से जुड़े आठ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं.
#WATCH | Delhi | Delivering a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "Today, we have inaugurated a road bridge at Dharchula between Uttarakhand and Nepal, and laid the foundation stone for an Integrated Check Post at Banbasa. Furthermore, we will accelerate the development of the Integrated Check Post at Dodhara Chandani on the Nepali side. These initiatives will make trade and the movement of people between Uttarakhand and Nepal more convenient. Additionally, we will provide fresh impetus to projects focused on road, rail, and border connectivity between Nepal and various Indian states, including Bihar and Uttar Pradesh."— ANI (@ANI) November 23, 2026
स्पेस और कम्युनिकेशन सेक्टर में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़शन (ISRO) और नेपाल के सूचना और संचार मंत्रालय (MOIC) ने साउथ एशिया सैटेलाइट के इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) नेटवर्क बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
पुलिसिंग और फोरेंसिक साइंस में सहयोग को मजबूत करते हुए, दो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें एक एग्रीमेंट गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) और नेपाल पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बीच एकेडमिक और रिसर्च कोलेबोरेशन के लिए, और दूसरा एग्रीमेंट भारत की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU) और नेपाल की नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) के बीच.
इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट के तहत नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) ने नेपाल के प्रशासनिक सुधार के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेपाल का संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय के तहत नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया.
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, दोनों पक्षों ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए: स्वास्थ्य और मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नेपाल के स्वास्थ्य और फ़ूड सेफ्टी मंत्रालय के बीच एक एमओयू, और आयुर्वेद और दूसरे पारंपरिक मेडिसिन सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग पर सरकार-से-सरकार समझौता.
#WATCH | Delhi | PM Modi says, "To further facilitate Nepal’s transit trade, we will provide access to the Kandla and Paradip ports. I am confident that these efforts—focused on enhancing trade connectivity and investment—will provide fresh momentum to Nepal’s economic development. Nepal’s rivers hold immense potential for clean energy. India’s vast energy market can transform this potential into a robust foundation for Nepal’s economic prosperity. The laying of the foundation stone for the Lower Arun Hydroelectric Project today, along with our commitment to the timely completion of the Arun-III project, is part of this vision. For many years, India has been a reliable supplier of petroleum products and other essential commodities to Nepal. In the spirit of our ‘Neighbourhood First’ policy, we have ensured the continued supply of fuel, fertilisers, and other essential goods to Nepal, even amidst the significant challenges related to oil supplies faced this year. Today, the inauguration of the second phase of the Motihari-Amlekhganj pipeline and the laying of the foundation stone for the Jaipa Petroleum Terminal will further strengthen this partnership."— ANI (@ANI) November 23, 2026
दोनों सरकारों ने शहरी विकास और सहयोग के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पशुधन और मत्स्य विकास के क्षेत्र में कोऑपरेशन पर एमओयू पर भी साइन किए. बालेन शाह के नई दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर छह बड़े सीमा पार संपर्क, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
सांस्कृतिक और रेल संपर्क पर जोर देते हुए, दोनों नेताओं ने भारत में अयोध्या और नेपाल में जनकपुर को जोड़ने वाली सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सर्विस शुरू की. सीमा पर सड़क और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए, उन्होंने भारत में धारचूला को नेपाल में धाररचूला से जोड़ने वाले एक नए सीमा पार मोटर योग्य पुल का उद्घाटन किया.
उन्होंने बनबसा में एक नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का शिलान्यास भी किया और भैरहवा, सुनौली और डोधारा चंदानी में एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण प्रगति की समीक्षा की. ऊर्जा और जल विद्युत क्षेत्र में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की नींव रखी.
दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम सहयोग को और मजबूत करते हुए, उन्होंने मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन (MAPL) के फेज दो को समर्पित किया और झापा में एक पेट्रोलियम टर्मिनल की नींव रखी, जो प्रस्तावित सिलीगुड़ी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन का हिस्सा है. हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास हुआ.
#WATCH | Delhi | During a joint press statement with PM Modi, Nepali PM Balendra Shah says, "I extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Narendra Modi for this gracious invitation and warm hospitality. Mutual respect, trust and unbroken goodwill are the bedrock of Nepal-India relations. At the heart of this incomparable bond are the peoples of our two countries. The ties between Nepal and India stand as firm as the Himalayas and as vast as the ocean, a closeness so profound that words alone can scarcely capture it. As a dependable and trusted neighbour, India has consistently stood as a first responder in times of natural disasters and difficult hours. For this, I express my sincere appreciation to the government."— ANI (@ANI) November 23, 2026
भारत और नेपाल के संबंध हिमालय की तरह मजबूत : शाह
नेपाल के प्रधानमंत्री ने मीडिया के समक्ष अपने बयान में कहा, ‘‘भारत और नेपाल के संबंध हिमालय की तरह मजबूत और महासागरों की तरह विशाल हैं।,’’
उन्होंने कहा, ‘‘नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं और मुश्किल परिस्थितियों के दौरान भारत एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है.’’ शाह ने कहा कि आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और निरंतर सद्भावना दोनों देशों के संबंधों की आधारशिला हैं.
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्ता का उद्देश्य नेपाल और भारत के सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत एवं आधुनिक बनाना था. नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘समय की मांग है कि नेपाल और भारत की स्थायी मित्रता की ठोस नींव पर भविष्य के सहयोग के मजबूत स्तंभ खड़े किए जाएं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि आज की वार्ता में हम जिन नतीजों पर पहुंचे हैं, उनसे नेपाल और भारत के संबंध नयी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे.’’
बालेन शाह, जो मार्च 2026 में पद संभालने के बाद से अपनी पहली दो दिन की सरकारी यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंचे थे, ने पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया.
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