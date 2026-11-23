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नेपाल को 24 हजार करोड़ का पैकेज देगा भारत, बालेन शाह संग संयुक्त पीसी में बोले पीएम मोदी

नेपाल के पीएम बालेन शाह और पीएम मोदी संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए. ( ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल में बाढ़ के बाद फिर से बनाने और लंबे समय के विकास में मदद के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का पद संभालने के बाद भारत के अपने पहले दौरे पर स्वागत किया.

हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन स्तर की बातचीत के बाद शाह के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में पीएम मोदी ने अगस्त में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया और मुश्किल समय में काठमांडू के साथ खड़े रहने के नई दिल्ली के वादे को दोहराया.

पीएम मोदी ने कहा, "हम अगस्त में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से हुई जान-माल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना जताते हैं. और आज, नेपाल के पुनर्निर्माण और लंबे समय के विकास को नई ताकत देने के लिए, हम 24,000 करोड़ नेपाली रुपये के विकास सहयोग पैकेज की घोषणा करते हैं." वित्तीय पैकेज का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा, "हमारा इरादा होगा कि प्रभावित परिवारों की जिंदगी पटरी पर लौट आए, नए मौके बनें, और भविष्य में आने वाली मुसीबतों से निपटने की नेपाल की क्षमता भी और मज़बूत हो." नेपाली प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए, उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था, पीएम मोदी ने शाह के नेतृत्व और इस साल की शुरुआत में नेपाली मतदाताओं से मिले बहुमत की तारीफ की. उन्होंने कहा, "नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बालेन शाह का उनके पहले द्विपक्षीय दौरे पर भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. कुछ महीने पहले, जब उन्होंने दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया, तो हमें उनके विज़न की साफ़ झलक मिली. पीएम मोदी ने कहा, और आज, पिछले कुछ घंटों में हमारी बातचीत के दौरान, मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल रिश्तों के लिए उनके साफ विजन और कमिटमेंट को महसूस किया है." उन्होंने कहा, "इस साल नेपाल के लोगों ने उन्हें जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वह नेपाल की नई पीढ़ी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दिखाता है." दोनों पड़ोसियों के बीच गहरे रिश्तों पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते "करीबी रिश्ते और अटूट भरोसे" पर टिके हैं. पीएम मोदी ने कहा, "भारत हमेशा से एक मजबूत और खुशहाल नेपाल की विकास यात्रा में साथी रहा है. इसी भावना के साथ, आज हमने अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई जरूरी फ़सले लिए हैं." "दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सिर्फ पड़ोस का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह करीबी रिश्ते और अटूट भरोसे का रिश्ता है. हमारी खुशियां एक जैसी हैं, और हमारी चुनौतियां भी. हम एक-दूसरे की तरक्की में पार्टनर हैं, और मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा भी हैं." उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नई दिल्ली दौरे के दौरान भारत और नेपाल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रशिक्षण, सिविल सेवा क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, सतत शहरी विकास और कृषि से जुड़े आठ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. स्पेस और कम्युनिकेशन सेक्टर में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़शन (ISRO) और नेपाल के सूचना और संचार मंत्रालय (MOIC) ने साउथ एशिया सैटेलाइट के इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) नेटवर्क बनाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए. पुलिसिंग और फोरेंसिक साइंस में सहयोग को मजबूत करते हुए, दो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें एक एग्रीमेंट गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) और नेपाल पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बीच एकेडमिक और रिसर्च कोलेबोरेशन के लिए, और दूसरा एग्रीमेंट भारत की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU) और नेपाल की नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) के बीच. इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट के तहत नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) ने नेपाल के प्रशासनिक सुधार के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेपाल का संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय के तहत नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया.