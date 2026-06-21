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पेरिस में उत्तराखंड के 'SUNFOX' का जलवा, पीएम मोदी-राष्ट्रपति मैक्रों ने दिखाई रूचि, को-फाउंडर ने ब्रीफ किया प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'विवाटेक' में सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के स्टॉल का दौरा किया. दोनों नेताओं ने कंपनी की स्वास्थ्य तकनीक और उसके सामाजिक प्रभाव को लेकर विस्तार से जानकारी ली. दोनों कंपनी के कार्यों को देखकर उत्साहित नजर आए और विशेष रूप से यह जानने में रुचि दिखाई कि यह तकनीक दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में किस प्रकार लोगों की मदद कर रही है. -नितिन चंदोला, को-फाउंडर, सनफॉक्स टेक्नोलॉजी-

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के स्टॉल का दौरा किया. (PHOTO-PTI)

सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के को-फाउंडर नितिन चंदोला ने बताया कि, 'विवाटेक' में हर साल किसी एक देश को 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' (Centre of Attraction) के रूप में चुना जाता है. इस बार भारत को यह सम्मान मिला. जिसके तहत देश की 20 प्रमुख स्टार्टअप कंपनियों को अपने नवाचार दुनिया के सामने रखने का अवसर मिला. इसी दौरान पेरिस में जी-7 देशों का सम्मेलन भी आयोजित हो रहा था, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस दौरे पर मौजूद थे.

देहरादून: उत्तराखंड के लिए यह गर्व का क्षण है कि देहरादून से शुरू हुआ एक स्टार्टअप अब वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है. फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप आयोजनों में से एक 'विवाटेक 2026' (VIVATECH 2026) में उत्तराखंड की सनफॉक्स टेक्नोलॉजी चर्चा के केंद्र में रही. खास बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुद कंपनी के स्टॉल पर पहुंचकर इसकी तकनीक को करीब से देखा और संस्थापकों से बातचीत की.

कंपनियों की तकनीक और उनके सामाजिक प्रभाव को विस्तार से समझा. (PHOTO-PTI)

इस दौरान सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ रजत जैन ने प्रधानमंत्री मोदी को कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि,

कंपनी पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस विकसित करती है, जो कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी हृदय रोगों की जांच को आसान बनाती है. इसके साथ ही कंपनी एक कार्डियक मैनेजमेंट सिस्टम भी संचालित कर रही है.

-रजत जैन, सीईओ, सनफॉक्स टेक्नोलॉजी-

पीएम मोदी ने कई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के कई प्रोजेक्ट्स पर रूचि दिखाई. (PHOTO-PTI)

रजत जैन ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्गों पर चलाए जा रहे निशुल्क कार्डियक मॉनिटरिंग कार्यक्रम की भी जानकारी दी. इस पहल के तहत तीर्थयात्रियों का मुफ्त ईसीजी परीक्षण कर उनकी हृदय संबंधी स्थिति की निगरानी की जाती है. कंपनी का दावा है कि समय पर जांच और परामर्श के माध्यम से कई लोगों की जान बचाने में भी सफलता मिली है. इस पहल की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना की और इसके विस्तार की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे.

भारत को मिला विवाटेक में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का सम्मान (PHOTO-PTI)

नितिन चंदोला ने बताया कि, प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से यह जानने की इच्छा जताई कि क्या यह तकनीक अमरनाथ यात्रा जैसे दुर्गम और सीमित नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है. इस पर कंपनी की ओर से उन्हें बताया गया कि,

तकनीक को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी उपयोगी बनाने के लिए विकसित किया गया है और भविष्य में इसे ऐसे क्षेत्रों में और अधिक विस्तार दिया जा सकता है. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कंपनी की तकनीक में रुचि दिखाई और फ्रांस में इसके संभावित उपयोग और विस्तार पर चर्चा की. इस मुलाकात और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान से यूरोप में कंपनी के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद बढ़ी है.

-नितिन चंदोला, को-फाउंडर, सनफॉक्स टेक्नोलॉजी-

विवाटेक 2026 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कई स्टार्टअप की बारीकियों को समझा (PHOTO-PTI)

उन्होंने बताया कि, कंपनी वर्तमान में अपने डिवाइस के लिए यूरोपीय मानकों के अनुरूप सीई सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर रही है. यह प्रमाणन मिलने के बाद यूरोप के विभिन्न देशों में उत्पाद की बिक्री और विस्तार का रास्ता और आसान हो जाएगा. इससे न केवल कंपनी को वैश्विक बाजार मिलेगा, बल्कि भारत में विदेशी निवेश और स्वास्थ्य तकनीक क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा होंगे.

हाल ही में उनकी कंपनी ने फ्रांस की एक संस्था के साथ कार्डियक एमाइलॉयडोसिस जैसी दुर्लभ हृदय बीमारी पर शोध को लेकर समझौता किया है. यह ऐसी बीमारी है, जिसकी पहचान पारंपरिक ईसीजी तकनीकों से करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है. दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रही हैं, जिससे पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस के माध्यम से इस बीमारी की पहचान भी संभव हो सके.

-नितिन चंदोला, को-फाउंडर, सनफॉक्स टेक्नोलॉजी-

देहरादून से शुरू हुआ यह स्टार्टअप अब वैश्विक स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. विवाटेक 2026 में मिली पहचान ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड की धरती से निकले नवाचार अब दुनिया के बड़े मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं.

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