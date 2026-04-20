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पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली ने द्विपक्षीय वार्ता की, भारत-कोरिया ने 50 बिलियन डॉलर व्यापार लक्ष्य तय किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान. ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का स्वागत किया, जो पहली बार भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं. बाद में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान हुआ, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना है.

समझौतों के आदान-प्रदान के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, "मुझे राष्ट्रपति ली का उनके पहले भारत दौरे पर स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. राष्ट्रपति ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल है. हर चुनौती ने लोगों की सेवा करने के उनके इरादे को और मजबूत किया है. हालांकि यह उनका भारत का पहला दौरा है, लेकिन भारत के लिए उनका लगाव हमारी पहली मुलाकात से ही साफ दिख रहा है."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दौरा एक अधिक उन्नत द्विपक्षीय समझौते की ओर एक जरूरी कदम है. उन्होंने कहा, "कोरिया के राष्ट्रपति का भारत का यह दौरा बहुत जरूरी है. लोकतांत्रिक मूल्यों, बाजार अर्थव्यवस् और कानून के शासन का सम्मान हमारे दोनों देशों के DNA में है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है."

पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में रिश्तों में हुए विकास पर जोर देते हुए कहा कि साझेदारी अब और भी उन्नत चरण की ओर बढ़ रही है. इन सबके आधार पर, पिछले 10 वर्षों में हमारे रिश्ते और भी गतिशील और बड़े हो गए हैं, और आज, राष्ट्रपति ली के दौरे के साथ, हम इस भरोसेमंद साझेदारी को भविष्य की साझेदारी में बदलने जा रहे हैं.