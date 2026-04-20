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पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली ने द्विपक्षीय वार्ता की, भारत-कोरिया ने 50 बिलियन डॉलर व्यापार लक्ष्य तय किया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग का दौरा एक अधिक उन्नत द्विपक्षीय समझौते की ओर एक जरूरी कदम है.

PM Modi and President Lee delegation-level talks India South Korea Set USD 50 Billion Trade Target
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 5:49 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का स्वागत किया, जो पहली बार भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं. बाद में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और ली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान हुआ, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना है.

समझौतों के आदान-प्रदान के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, "मुझे राष्ट्रपति ली का उनके पहले भारत दौरे पर स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. राष्ट्रपति ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल है. हर चुनौती ने लोगों की सेवा करने के उनके इरादे को और मजबूत किया है. हालांकि यह उनका भारत का पहला दौरा है, लेकिन भारत के लिए उनका लगाव हमारी पहली मुलाकात से ही साफ दिख रहा है."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दौरा एक अधिक उन्नत द्विपक्षीय समझौते की ओर एक जरूरी कदम है. उन्होंने कहा, "कोरिया के राष्ट्रपति का भारत का यह दौरा बहुत जरूरी है. लोकतांत्रिक मूल्यों, बाजार अर्थव्यवस् और कानून के शासन का सम्मान हमारे दोनों देशों के DNA में है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है."

पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में रिश्तों में हुए विकास पर जोर देते हुए कहा कि साझेदारी अब और भी उन्नत चरण की ओर बढ़ रही है. इन सबके आधार पर, पिछले 10 वर्षों में हमारे रिश्ते और भी गतिशील और बड़े हो गए हैं, और आज, राष्ट्रपति ली के दौरे के साथ, हम इस भरोसेमंद साझेदारी को भविष्य की साझेदारी में बदलने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "हम चिप्स से लेकर जहाजों तक, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक, पर्यावरण से लेकर ऊर्जा तक, हर क्षेत्र में सहयोग के नए मौके हासिल करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की तरक्की और खुशहाली सुनिश्चित करेंगे."

साझेदारी के आर्थिक पहलू की बात करें तो, प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए बड़े लक्ष्य साझा किए और बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई नए तरीके शुरू किए.

उन्होंने कहा, "आज, भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. आज, हमने इसे 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए कई जरूरी फैसले लिए हैं."

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, पीएम मोदी ने वित्तीय और औद्योगिक रिश्तों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की.

यह भी पढ़ें- चिप से लेकर शिपयार्ड तक, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से संबंधों में बड़े सुधार की उम्मीद

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