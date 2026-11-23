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अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा शुरू, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने दिखाई हरी झंडी

सरयू-कमला एक्सप्रेस ( pti )

नई दिल्ली: भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है. भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम (नेपाल) को जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' की शुरुआत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

धार्मिक पर्यटन और 'रामायण सर्किट' को मिलेगी मजबूती

उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे. इस नई 'राम-जानकी रेल सेवा' के शुरू होने से दोनों देशों के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि 'रामायण सर्किट' के तहत धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी. गौरतलब है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं.