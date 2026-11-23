अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच सीधी रेल सेवा शुरू, पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने दिखाई हरी झंडी
अयोध्या से जनकपुर धाम के बीच नई साप्ताहिक 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' शुरू हुई, जो 604 किलोमीटर का सफर 19 घंटे में पूरा करेगी.
Published : November 23, 2026 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है. भगवान श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम (नेपाल) को जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' की शुरुआत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
धार्मिक पर्यटन और 'रामायण सर्किट' को मिलेगी मजबूती
उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे. इस नई 'राम-जानकी रेल सेवा' के शुरू होने से दोनों देशों के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि 'रामायण सर्किट' के तहत धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी. गौरतलब है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं.
Sharing my remarks during the joint press meet with PM Balendra Shah of Nepal. @ShahBalen @PM_nepal_ https://t.co/dySgHsBGe2— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2026
19 घंटे में तय होगा 604 किलोमीटर का सफर
अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच की लगभग 604 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन करीब 19 घंटे में पूरा करेगी. अब तक श्रद्धालुओं को जनकपुर जाने के लिए रास्ते में ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब वे बिना किसी परेशानी के सीधा सफर कर सकेंगे.
कब और कैसे चलेगी यह ट्रेन?
उद्घाटन के बाद, आम यात्रियों के लिए इस ट्रेन का नियमित साप्ताहिक संचालन 28 नवंबर से शुरू होगा
- अयोध्या से जनकपुर (ट्रेन संख्या 15596): यह ट्रेन हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी और अगले दिन जनकपुर धाम पहुंचेगी.
- जनकपुर से अयोध्या (ट्रेन संख्या 15595): वापसी में यह ट्रेन हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे (नेपाली समय) जनकपुर धाम से चलेगी.
प्रमुख स्टॉपेज और सुविधाएं
17 कोच वाली इस आधुनिक ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी के कोच लगाए गए हैं. इस पूरे सफर के दौरान ट्रेन 10 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी और जयनगर शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के कारण इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति होगी. भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यात्रा के दौरान पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र जैसा वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा.
यह भी पढ़ें- 23 नवंबर 2026 का राशिफल: सोमवार को मेष राशि का चंद्रमा आपको देगा राहत, पढ़ें भविष्यफल