राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी सहित देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था.
Published : November 19, 2026 at 9:50 AM IST
नई दिल्ली: देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अर्पित की श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक संदेश साझा करते हुए इंदिरा गांधी को याद किया. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि." प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें अपने-अपने अंदाज में याद किया.
Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary.— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
डी. के. शिवकुमार ने 'आयरन लेडी' बताकर याद किए बड़े फैसले
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 'आयरन लेडी' के रूप में संबोधित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत के राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत विकास के लिहाज से दूरगामी परिणामों वाला रहा है. सीएम शिवकुमार ने विशेष रूप से देश में कृषि उत्पादन को मजबूती देने, आम आदमी तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और भारत के अंतरिक्ष तथा परमाणु कार्यक्रमों को नई दिशा देने में उनके नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनका योगदान सदैव सम्मान के साथ याद रखा जाएगा.
भारतीय राजनीति की एक निर्णायक नेता का सफर
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर हुआ था. भारतीय राजनीति में एक बेहद प्रभावशाली और कड़े फैसले लेने वाली नेता के रूप में जानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने दो बार देश की बागडोर संभाली. वे पहली बार 1966 से 1977 तक और दूसरी बार 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं. उनके निधन के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला. आज देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है.
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