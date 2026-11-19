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राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

स्वर्गीय इंदिरा गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अर्पित की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक संदेश साझा करते हुए इंदिरा गांधी को याद किया. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि." प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें अपने-अपने अंदाज में याद किया.

डी. के. शिवकुमार ने 'आयरन लेडी' बताकर याद किए बड़े फैसले

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 'आयरन लेडी' के रूप में संबोधित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत के राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत विकास के लिहाज से दूरगामी परिणामों वाला रहा है. सीएम शिवकुमार ने विशेष रूप से देश में कृषि उत्पादन को मजबूती देने, आम आदमी तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और भारत के अंतरिक्ष तथा परमाणु कार्यक्रमों को नई दिशा देने में उनके नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनका योगदान सदैव सम्मान के साथ याद रखा जाएगा.