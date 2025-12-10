ETV Bharat / bharat

नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया, पश्चिम एशिया की स्थिति की जानकारी दी

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की, जिसमें गाजा शांति योजना का शीघ्र कार्यान्वयन भी शामिल है.’’

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया.

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर संतोष जताया साथ हीपरस्पर लाभ के लिए इन संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई. कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करने के अलावा आतंकवाद के सभी रूपों को कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया.’’ बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने लगातार एक-दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की.

वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस ने ट्वीट करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ देर पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. गर्मजोशी और दोस्ताना बातचीत के आखिर में, दोनों नेता बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए."

पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा ने दी नई गति

भारत-इजराइल संबंधों को पिछले महीने और मजबूती मिली, जब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20-22 नवंबर को इजराइल की यात्रा की. इस दौरान उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. गोयल ने तीन इजराइली मंत्रियों-अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत, वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और कृषि मंत्री एवी डिक्टर-के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं थीं.

