PM मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज के बीच फोन पर बातचीत, वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की
प्रधानमंत्री मोदी, जर्मन चांसलर मर्ज ने टेलीफोन पर क्षेत्रीय, वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की.
Published : November 24, 2026 at 8:27 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को फोन पर आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की. साथ ही वैश्विक शांति, स्थिरता तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय संपर्क एवं सहयोग की निरंतर गति पर संतोष व्यक्त किया.
इस साल भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों नेताओं ने रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार के लिए कई नए अवसर खुलेंगे.
Had a productive conversation with Chancellor Friedrich Merz. We reviewed the growing momentum in the India-Germany Strategic Partnership and discussed ways to unlock new opportunities in trade and investment, defence and advanced technologies. India and Germany will also continue to work closely together to address global challenges and promote peace, stability and a rules-based international order. @_FriedrichMerz @bundeskanzler— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
बयान में कहा गया, "दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया." प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने वैश्विक शांति, स्थिरता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया.
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