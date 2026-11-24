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PM मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज के बीच फोन पर बातचीत, वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को फोन पर आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की. साथ ही वैश्विक शांति, स्थिरता तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय संपर्क एवं सहयोग की निरंतर गति पर संतोष व्यक्त किया.