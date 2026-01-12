अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव: पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मेर्ज़ ने उड़ाई 'बजरंगबली' वाली पतंग

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव: पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मेर्ज़ ने उड़ाई 'बजरंगबली' वाली पतंग
गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट पर 'अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026' का उद्घाटन पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने किया.
Published : January 12, 2026 at 1:55 PM IST
अहमदाबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने सोमवार 12 जनवरी को साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026' में हिस्सा लिया. इस दौरान दोनों नेता भगवान हनुमान की तस्वीर वाली एक विशेष पतंग उड़ाते हुए नजर आए. इससे पहले, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव का उद्घाटन किया. चांसलर मेर्ज़ की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है.
यह अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव तीन दिनों तक चलेगा. 14 जनवरी को इसका समापन होगा. इस आयोजन में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं. उनके साथ ही भारत भर के 65 पतंगबाज और गुजरात के 871 स्थानीय प्रतिभागी भी इस उत्सव में शामिल होंगे.
महोत्सव के उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर मेर्ज़ का स्वागत किया. आश्रम पहुंचने के बाद, दोनों नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान चांसलर मेर्ज़ ने वहां रखी 'विजिटर बुक' में अपने संदेश पर हस्ताक्षर भी किए.
यह यात्रा चांसलर मेर्ज़ के भारत के आधिकारिक दौरे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है. यह दौरा भारत-जर्मनी के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों और 25 साल की रणनीतिक साझेदारी के जश्न के अवसर पर हो रहा है. इससे पहले आज, जर्मन चांसलर पद संभालने के बाद अपनी पहली दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे.
विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर की गई एक पोस्ट के अनुसार, पश्चिमी राज्य गुजरात पहुंचने पर हवाई अड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चांसलर मेर्ज़ का गर्मजोशी से स्वागत किया. चांसलर मेर्ज़ प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं. चांसलर मेर्ज़ 12 से 13 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे. दोनों नेता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
उनकी चर्चा का मुख्य केंद्र व्यापार और निवेश, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास और आवाजाही के क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक गहरा बनाना होगा. साथ ही, वे रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित एवं सतत विकास और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी ज़ोर देंगे.
13 जनवरी को चांसलर मेर्ज़ बॉश (Bosch) कंपनी का दौरा करेंगे, जिसके बाद वह नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (CeNSE) संस्थान जाएंगे और फिर जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मेर्ज़ ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी. उसी बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था.
