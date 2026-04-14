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पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर की बातचीत, पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमने पश्चिम एशिया के हालात पर बात की.

PM Modi and Donald Trump holds phone conversation Discuss west asia conflict Strait of Hormuz
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. दोनों नेताओं के बीच लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की.

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में ट्रंप से बातचीत की जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया. हमने अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई काफी प्रगति की समीक्षा की. हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने पश्चिम एशिया के हालात पर भी बात की और होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया.

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