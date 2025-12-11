ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 'गर्मजोशी भरी' फोन कॉल, व्यापार-रक्षा पर चर्चा, संपर्क में रहने पर सहमति

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. इस चर्चा को उन्होंने गर्मजोशी भरी और दिलचस्प बताया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने US-भारत के आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू किया. जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने ट्रेड, जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने पर अपने विचार शेयर किए.

इस संबंध में पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, “राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत गर्मजोशी भरी और दिलचस्प बातचीत हुई. हमने अपने आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू किया और इलाके और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर चर्चा की. भारत और अमेरिका दुनिया भर में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.”

मिलकर काम करने पर सहमत

इस बातचीत के दौरान दोनों नेता एक जैसी चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए. बता दें कि आखिरी बार दोनों नेताओं के बीच इस साल अक्टूबर में बातचीत हुई थी, जब PM नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप ने बाइलेटरल ट्रेड को मजबूत करने के लिए मिलकर की जा रही कोशिशों में तेजी बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया. साथ ही दोनों नेता संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए.