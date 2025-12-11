पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 'गर्मजोशी भरी' फोन कॉल, व्यापार-रक्षा पर चर्चा, संपर्क में रहने पर सहमति
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की.
Published : December 11, 2025 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. इस चर्चा को उन्होंने गर्मजोशी भरी और दिलचस्प बताया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने US-भारत के आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू किया. जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने ट्रेड, जरूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने पर अपने विचार शेयर किए.
इस संबंध में पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, “राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत गर्मजोशी भरी और दिलचस्प बातचीत हुई. हमने अपने आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू किया और इलाके और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर चर्चा की. भारत और अमेरिका दुनिया भर में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.”
मिलकर काम करने पर सहमत
इस बातचीत के दौरान दोनों नेता एक जैसी चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए. बता दें कि आखिरी बार दोनों नेताओं के बीच इस साल अक्टूबर में बातचीत हुई थी, जब PM नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप ने बाइलेटरल ट्रेड को मजबूत करने के लिए मिलकर की जा रही कोशिशों में तेजी बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया. साथ ही दोनों नेता संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए.
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
पुतिन का भारतीय दौरा
यह बातचीत हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे के बाद हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मसौदों पर की विस्तृत बातचीत हुई. दोनों देशों ने 2030 के आर्थिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के अलावा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया और वह उन्हें रिसीव करने स्वयं हवाई अड्डे पर पहुंचे. अपने दौरे के दौरान पुतिन ने संकेत दिया कि रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाएगा तथा दोनों पक्ष छोटे एवं ‘मॉड्यूलर’ परमाणु रिएक्टर तथा ‘फ्लोटिंग’ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग के लिए उत्सुक हैं.
