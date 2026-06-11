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क्या कॉकरोच जनता पार्टी और पीएम मोदी में है कोई सांठगांठ? संजय राउत ने 'सीक्रेट तस्वीर' होने का किया दावा

मुंबईः क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कोई गुप्त सांठगांठ चल रही है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सड़कों पर उतरा यह छात्र आंदोलन बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है? शिवसेना (यूबीटी) के फायरब्रांड नेता संजय राउत के एक नए और सनसनीखेज दावे ने देश के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है.

राउत का दावा है कि नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले अभिजीत दिपके ने गुपचुप तरीके से अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात की थी. इस सीक्रेट मीटिंग की एक तस्वीर भी उनके हाथ लगी है. इस खुलासे के बाद अब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है-क्या कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन सिर्फ एक दिखावा है, या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है?

केंद्र सरकार से लड़ने में विपक्ष सक्षम

नीट (NEET) पेपर लीक घोटाले के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुणे में भी एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें दिपके शामिल हुए थे. इस पर राउत ने कहा कि विपक्ष केंद्र सरकार को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने नीट मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन किए, लेकिन मीडिया ने उसे पर्याप्त कवरेज नहीं दी.