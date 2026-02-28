अजमेर से HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, पीएम बोले- INC अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है
पीएम मोदी ने AI सम्मेलन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि हताशा, निराशा में डूबी कांग्रेस ने क्या किया, सभी ने देखा.
Published : February 28, 2026 at 12:50 PM IST
अजमेर : शनिवार को राजस्थान दौरे पर आए पीएम मोदी ने अजमेर को सौगात दी. पीएम मोदी ने अजमेर में शहरी विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल परियोजनाएं, ऊर्जा ग्रिड, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी 16,680 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके साथ ही 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए ह्यूमन पेपीलोमा वायरस (एचवीपी) टीकाकरण के लिए राष्ट्रीयव्यापी अभियान का आगाज किया. पीएम ने कहा कि अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है. ये देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.
अब INC नहीं बची : उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ. इसमें दुनिया के अनेक देशों के पीएम, राष्ट्रपति, मंत्री आए थे. कई बड़े कंपनियों के मालिक भी आए थे. सभी ने भारत की खुले मन से प्रशंसा की. सभी को गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी और लगातार पराजय से थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, सभी ने देखा. दुनियाभर के मेहमानों क सामने देश को बदनाम करने की कोशिश की. इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए ड्रामा किया. कांग्रेस पूरे देश में हार रही है. गुस्से में वो इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है. कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी. अब आईएनसी नहीं बची, आज वो एमएमसी बन गई है. मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है.
हमारी सरकार सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में आज अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास और युवाओं को नियुक्ति पत्रों के वितरण का सौभाग्य मिला है। https://t.co/sEmzvIlWid— Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2026
कांग्रेस देश को बदनाम कर रही : उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया. आज कांग्रेस भी वही कर रही है. माओवादी भी भारत की समृद्धि, संविधान और सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं. कांग्रेस भी देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है. ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा. देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना कांग्रेस की पुरानी आदत है. कांग्रेस ने सेनिक परिवराों को कई सुविधाओं से वंचित रखा. विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में घोटाले किए.
उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों और दुश्मनों पर करारा प्रहार किया. हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजयी रही. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया. कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के गुट को आगे बढ़ाया. देश के लिए जो अच्छा है, कांग्रेस उन सबका विरोध करती है. देश आज कांग्रेस को सबक सिखा रहा है. राजस्थान ने कांग्रेस के शासन को अनुभव किया. यहां कांग्रेस भष्टाचार और आपसी लड़ाई में उलझी रही. कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया. दशकों तक सिंचाई की परियोजनाओं को लटकाए रखा. ईआरसीपी परियोजनाओं को फाइलों और घोषणाओं में उलझाकर रखा. भाजपा ने इन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास किया. नदियों को जोड़ने का अभियान शुरु किया है.