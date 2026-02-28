ETV Bharat / bharat

अजमेर से HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, पीएम बोले- INC अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है

पीएम नरेंद्र मोदी ( Source : X: @narendramodi )

अजमेर : शनिवार को राजस्थान दौरे पर आए पीएम मोदी ने अजमेर को सौगात दी. पीएम मोदी ने अजमेर में शहरी विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल परियोजनाएं, ऊर्जा ग्रिड, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी 16,680 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके साथ ही 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए ह्यूमन पेपीलोमा वायरस (एचवीपी) टीकाकरण के लिए राष्ट्रीयव्यापी अभियान का आगाज किया. पीएम ने कहा कि अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है. ये देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. अब INC नहीं बची : उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ. इसमें दुनिया के अनेक देशों के पीएम, राष्ट्रपति, मंत्री आए थे. कई बड़े कंपनियों के मालिक भी आए थे. सभी ने भारत की खुले मन से प्रशंसा की. सभी को गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी और लगातार पराजय से थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, सभी ने देखा. दुनियाभर के मेहमानों क सामने देश को बदनाम करने की कोशिश की. इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए ड्रामा किया. कांग्रेस पूरे देश में हार रही है. गुस्से में वो इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है. कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी. अब आईएनसी नहीं बची, आज वो एमएमसी बन गई है. मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है.