Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया': पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे.

PM Modi thanks for NDA victory
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 14 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान गमछा लहराते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 7:57 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई है. देर शाम तक मिले रुझानों के अनुसार एनडीए 202 सीट पर बढ़त बनाये हुए था. शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधायी देते हुए कहा- 'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया'.

पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनात का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बिहार की जनता के प्रति भी इस जीत के लिए आभार जताया. पीएम मोदी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का भी इस जीत के लिए आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग जनता के सेवक हैं. इसलिए पूरा बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है. उन्होंने कहा 2010 के बाद एनडीए को सबसे बड़ा जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि आज का विजय संकल्पित कर रही है कि बिहार की विकास को नई उंचाई है.

बिहार में लालू-राबड़ी के कार्यकाल को जंगलराज कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में अब कभी जंगलराज वापस नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि 'कट्टा' वाली सरकार वापस नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था. आज की जीत ने नया MY समीकरण बनाया. पीएम मोदी ने कहा कि MY का मतलब महिला और यूथ होता है.

बिहार देश उन राज्यों में है जहां सबसे युवाओं की संख्या है. इसमें हर धर्म हर जाति के युवा हैं. उन्होंने बिहार में बंपर वोटिंग का श्रेय चुनाव आयोग को दिया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को मजबूत किया है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में तीन बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी. इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के उत्सव की तरह वोट डाला गया.

इस बार के चुनाव में बिहार में किसी भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में पहले मतदान केंद्रों पर हिंसा होती थी. मतपेटियां लूटी जाती थी. उन्होंने रीपोलिंग का आंकड़ा देते हुए कहा कि 1995 में डेढ़ हजार से ज्यादा बूथ पर रीपोलिंग हुई थी. लेकिन, इस बार दो चरण के चुनाव में रीपोल करने की नौबत नहीं आयी.

पीएम मोदी ने छठ पर राहुल गांधी के बयान पर फिर से निशाना साधा. आरोप लगाया कि महागठबंधन वाले छठ पर्व का अपमान किया है. इसके लिए राजद और कांग्रेस के माफी नहीं मांगने पर आलोचना किया.

कांग्रेस पर सत्ता से बाहर रहने पर निशाना साधा. कहा बिहार में कांग्रेस 35 साल से, गुजरात में 30 साल से, बंगाल में 5 दशक से सरकार में नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीन अंको तक नहीं पहुंच लायी. उन्होंने, पिछले छह विधानसभा चुनावों का आंकड़ा देते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पायी.

इसे भी पढ़ेंः NDA की बिहार जीत पर पीएम मोदी बोले- 'सुशासन और लोक कल्याण की भावना की जीत'

Last Updated : November 14, 2025 at 8:11 PM IST

TAGGED:

PM MODIS SPEECH
BIHAR ELECTION RESULTS
पीएम मोदी एनडीए की जीत पर धन्यवाद
पीएम मोदी का भाषण
PM MODI THANKS FOR NDA VICTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.