'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया': पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 14 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान गमछा लहराते हुए. ( PTI )

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई है. देर शाम तक मिले रुझानों के अनुसार एनडीए 202 सीट पर बढ़त बनाये हुए था. शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधायी देते हुए कहा- 'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया'. पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनात का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बिहार की जनता के प्रति भी इस जीत के लिए आभार जताया. पीएम मोदी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का भी इस जीत के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग जनता के सेवक हैं. इसलिए पूरा बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है. उन्होंने कहा 2010 के बाद एनडीए को सबसे बड़ा जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि आज का विजय संकल्पित कर रही है कि बिहार की विकास को नई उंचाई है. बिहार में लालू-राबड़ी के कार्यकाल को जंगलराज कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में अब कभी जंगलराज वापस नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि 'कट्टा' वाली सरकार वापस नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था. आज की जीत ने नया MY समीकरण बनाया. पीएम मोदी ने कहा कि MY का मतलब महिला और यूथ होता है.