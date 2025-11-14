'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया': पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे.
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई है. देर शाम तक मिले रुझानों के अनुसार एनडीए 202 सीट पर बढ़त बनाये हुए था. शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पार्टी कार्यालय पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधायी देते हुए कहा- 'बिहार के लोगों ने गरदा उड़ा दिया'.
पीएम मोदी ने एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनात का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बिहार की जनता के प्रति भी इस जीत के लिए आभार जताया. पीएम मोदी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का भी इस जीत के लिए आभार व्यक्त किया.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " i also express my gratitude to the people of nagrota in jammu and kashmir and nuapada in odisha. they have ensured the bjp's victory in the by-elections. today is not just a victory for the nda, it is also a victory for… pic.twitter.com/yuDLrS2Yz4— ANI (@ANI) November 14, 2025
उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग जनता के सेवक हैं. इसलिए पूरा बिहार ने बता दिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है. उन्होंने कहा 2010 के बाद एनडीए को सबसे बड़ा जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि आज का विजय संकल्पित कर रही है कि बिहार की विकास को नई उंचाई है.
बिहार में लालू-राबड़ी के कार्यकाल को जंगलराज कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में अब कभी जंगलराज वापस नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि 'कट्टा' वाली सरकार वापस नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था. आज की जीत ने नया MY समीकरण बनाया. पीएम मोदी ने कहा कि MY का मतलब महिला और यूथ होता है.
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...to date, congress and rjd have not apologised to chhathi maiya. the people of bihar will never forget this. bihar's pride and honour, this is our priority."— ANI (@ANI) November 14, 2025
"the people of bihar have played a huge role in india's development.… pic.twitter.com/tnq0OMILeg
बिहार देश उन राज्यों में है जहां सबसे युवाओं की संख्या है. इसमें हर धर्म हर जाति के युवा हैं. उन्होंने बिहार में बंपर वोटिंग का श्रेय चुनाव आयोग को दिया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को मजबूत किया है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में तीन बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी. इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के उत्सव की तरह वोट डाला गया.
इस बार के चुनाव में बिहार में किसी भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में पहले मतदान केंद्रों पर हिंसा होती थी. मतपेटियां लूटी जाती थी. उन्होंने रीपोलिंग का आंकड़ा देते हुए कहा कि 1995 में डेढ़ हजार से ज्यादा बूथ पर रीपोलिंग हुई थी. लेकिन, इस बार दो चरण के चुनाव में रीपोल करने की नौबत नहीं आयी.
पीएम मोदी ने छठ पर राहुल गांधी के बयान पर फिर से निशाना साधा. आरोप लगाया कि महागठबंधन वाले छठ पर्व का अपमान किया है. इसके लिए राजद और कांग्रेस के माफी नहीं मांगने पर आलोचना किया.
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...our government is striving to include chhath in the unesco heritage list. the goal is to connect the entire country and the world with this culture through its significance...last year, the people of the country gave their… pic.twitter.com/Bcy9J3sP1b— ANI (@ANI) November 14, 2025
कांग्रेस पर सत्ता से बाहर रहने पर निशाना साधा. कहा बिहार में कांग्रेस 35 साल से, गुजरात में 30 साल से, बंगाल में 5 दशक से सरकार में नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीन अंको तक नहीं पहुंच लायी. उन्होंने, पिछले छह विधानसभा चुनावों का आंकड़ा देते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पायी.
