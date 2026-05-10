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BJP का अगला लक्ष्य तेलंगाना में सरकार बनाना: हैदराबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य तेलंगाना में सरकार बनाना है. हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में BJP की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि BJP ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों में भी ऐसा ही जोश दिख रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि अगली बार तेलंगाना में BJP की सरकार आएगी.

राजनीति में हार-जीत को आम बात बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि संविधान विरोधी ताकतें हारी हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियों को हराया. उन्होंने कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि तेलंगाना के लोगों ने इतना प्यार दिखाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बदलाव चाहता है, लोग किसी भी राज्य में परिवार का राज नहीं चाहते. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी तेलंगाना में BJP की सरकार आएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं और NDA सरकार तेलंगाना के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है.

पीएम मोदी ने ऐलान किया कि तेलंगाना में जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने याद दिलाया कि अगर पूरे देश को 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क दिए गए हैं, तो उनमें से एक तेलंगाना को दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरंगल में विकसित हो रहे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क (KMTP) से राज्य में रोजगार के मौके बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि BJP का फोकस हमेशा सिर्फ विकास और रोजगार पर रहेगा.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि कांग्रेस जीती, और तेलंगाना में भी लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति पहले वादा करके वोट हासिल करना और फिर उसे भूल जाना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो विकास का विरोध करते हैं.