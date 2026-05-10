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BJP का अगला लक्ष्य तेलंगाना में सरकार बनाना: हैदराबाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी

हैदराबाद में BJP की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल के लिए सोना खरीदना बंद करने की अपील की

PM Modi Addresses BJP public meeting at Secunderabad Parade Ground in Hyderabad Telangana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 8:55 PM IST

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हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी का अगला लक्ष्य तेलंगाना में सरकार बनाना है. हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में BJP की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि BJP ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों में भी ऐसा ही जोश दिख रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि अगली बार तेलंगाना में BJP की सरकार आएगी.

राजनीति में हार-जीत को आम बात बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि संविधान विरोधी ताकतें हारी हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियों को हराया. उन्होंने कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि तेलंगाना के लोगों ने इतना प्यार दिखाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बदलाव चाहता है, लोग किसी भी राज्य में परिवार का राज नहीं चाहते. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी तेलंगाना में BJP की सरकार आएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं और NDA सरकार तेलंगाना के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है.

पीएम मोदी ने ऐलान किया कि तेलंगाना में जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने याद दिलाया कि अगर पूरे देश को 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क दिए गए हैं, तो उनमें से एक तेलंगाना को दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरंगल में विकसित हो रहे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क (KMTP) से राज्य में रोजगार के मौके बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि BJP का फोकस हमेशा सिर्फ विकास और रोजगार पर रहेगा.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि कांग्रेस जीती, और तेलंगाना में भी लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति पहले वादा करके वोट हासिल करना और फिर उसे भूल जाना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो विकास का विरोध करते हैं.

एक साल के लिए सोना खरीदना बंद करें: मोदी की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया भर में सप्लाई चेन में दिक्कतें आई हैं. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में युद्धों की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उन कीमतों का बोझ देश के लोगों पर न पड़े. उन्होंने लोगों से एक साल के लिए सोना खरीदना बंद करने की अपील करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात की वजह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं.

उन्होंने कहा, "हम अलग-अलग देशों से बात करके देश में पेट्रोल और डीजल की दिक्कतों को दूर करेंगे. लंबे समय में हमें तेल की खपत कम करनी चाहिए. हम देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं. हम रेलवे सेक्टर में डीजल की खपत काफी कम कर रहे हैं. आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की हमारी जरूरत काफी कम हो जाएगी. अगर तेल की खपत कम होती है, तो फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस हो जाएगा. हमें त्योहारों और शुभ कामों के लिए सोने की खरीदारी कम करनी चाहिए." मोदी ने कहा, "एक साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें. अगर सोने का आयात कम होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा. कई देशों में यूरिया के एक बैग की कीमत 3,000 रुपये है. भारत में यह 300 रुपये से भी कम है."

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने SPG को उनके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स इकट्ठा करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि वे पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों को वापस पत्र लिखेंगे. उन्होंने तेलुगु में बोलकर सभी को प्रभावित किया, और तेलंगाना के लोगों को दिल से शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी को देखकर खुशी से झूम उठे BJP नेताओं ने विधानसभा परिसर में नारे लगाए.

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