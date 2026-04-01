कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह असम में घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने धेमाजी जिले के गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : April 1, 2026 at 4:37 PM IST
गोगामुख (असम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वह घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी ऐसा होने नहीं देंगे.
मोदी ने धेमाजी जिले के गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य "बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों का एक स्थायी वोट बैंक बनाना" है. उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने ‘‘केंद्र में नया कानून लाने की कोशिश की थी’’ लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उसका विरोध किया था.
प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएंगे और वे उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं." उन्होंने कांग्रेस पर देश को उसी तरह बांटने का आरोप लगाया जैसा ‘‘विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने किया था.
मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को भी आघात पहुंचाया है." प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई के परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, "कांग्रेस के लिए दो परिवार हैं- एक दिल्ली में एवं दूसरा असम में और उनकी प्राथमिकता लोगों का हित नहीं, बल्कि अपने परिवारों का हित है."
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह "असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी."उन्होंने कहा, "भाजपा के 10 साल के शासन ने असम में ‘सेवा’ और ‘सुशासन’ के नए दौर की शुरुआत की है." प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोग कह रहे हैं कि केवल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ही असम में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है.
मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने 60 से 65 वर्ष में ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल तीन पुल बनाए जबकि ‘‘भाजपा ने 10 साल में पांच पुल बनाए हैं जिससे लोगों का जीवन और उनके लिए आजीविका कमाना बहुत आसान हुआ है." मोदी ने कहा, "ऐसा नहीं है कि असम में संसाधनों की कमी है लेकिन कांग्रेस ने सत्ता की अपनी चाह में असमिया समाज को बांटा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तटों के लोगों को मिलने नहीं दिया. राजग सरकार ने उनके दर्द एवं मुश्किलों को समझा और पुल बनाने की पहल की."
उन्होंने लोगों को यह भरोसा भी दिलाया कि सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना असम को बाढ़ से बचाएगी. मोदी ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में असम को बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की है.
उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन के पिछले 10 साल में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी 15 लाख और परिवारों को ऐसे मकान देने की गारंटी देती है. मोदी ने कहा कि भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार सुनिश्चित करेगी कि ‘लखपति’ महिलाओं की संख्या तीन लाख से बढ़ाकर 40 लाख की जाए.
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र ने अधिक सरकारी नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों के लिए एक रूपरेखा तैयार की है. उन्होंने लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा, "मोदी की गारंटी है कि वह असम की प्रगति को और आगे बढ़ाएंगे." उन्होंने कहा, "भाजपा लोगों के आशीर्वाद से असम चुनाव में ‘हैट्रिक’ लगाएगी, जबकि कांग्रेस चुनावों में हार का शतक लगाएगी." असम की 126 विधानसभा सीट के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा और मतों की गिनती चार मई को होगी.
पीएम ने संकेत दिया कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जल्द ही आएगा
पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को धेमाजी ज़िले के गोगामुख में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. अपने भाषण में, उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने, छठी अनुसूची के तहत आदिवासी इलाकों के अधिकारों की रक्षा करने, असमिया लोगों के लिए खास पहचान हासिल करने की लड़ाई के संकेत दिए. पीएम ने अपनी चुनावी रैली में असमिया महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के भाजपा के वादे का भी ज़िक्र किया.
चार हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में अपना भाषण शुरू करते हुए, भाजपा के सीनियर नेता ने सभी से असम में एक बार फिर एनडीए सरकार चुनने की अपील की. लचित बोरफूकन, संत श्रीमंत शंकरदेव का नाम लेते हुए, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि असम के लोगों का गौरव सिर्फ़ भाजपा के शासन में ही बरकरार रहेगा.
पीएम मोदी ने पहले कांग्रेस पार्टी की बांटने वाली पॉलिटिक्स की आलोचना की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा खास वोट बैंक को खुश करने के लिए रही है. मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की. वह सिर्फ़ बांटने वाला बिल था. भाजपा ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी."
उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के बाद, कांग्रेस अब देश को बांटने की कोशिश कर रही है. चुनावी रैली में, उन्होंने पिछले दस सालों में असम सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ़ की.
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