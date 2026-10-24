पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद के 3D 'होलोबॉट' से की बात, बोले- 'आधुनिक तकनीक ने पुरानी यादों को जीवंत कर दिया'
चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन में पीएम मोदी बोले- विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सोसाइटी की भागीदारी बहुत जरूरी है.
Published : October 24, 2026 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित 'चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन' में शामिल हुए. इस दौरान पीएम मोदी ने आधुनिक 3D तकनीक के जरिए स्वामी चिन्मयानंद के 'होलोबॉट' (त्रि-आयामी डिजिटल छवि) से बातचीत की.
इस अद्भुत अनुभव से भावुक हुए प्रधानमंत्री ने कहा- "आज यहां आते समय मेरे मन में जो भावनाएं थीं, उन्हें आधुनिक तकनीक ने और जीवंत कर दिया. इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को देखने और उनके होलोबॉट से बातचीत करने का सौभाग्य पाकर मुझे ऐसा लगा, मानो मैं समय में 33 साल पीछे लौट गया हूं."
वर्ष 1993 में स्वामी चिन्मयानंद से हुई मुलाकात को याद करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को अमेरिका के शिकागो में आयोजित होने वाले विश्व धर्म संसद के शताब्दी समारोह में आमंत्रित किया था. उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने अमेरिका गए थे.
मोदी ने कहा, "हालांकि, कार्यक्रम से महज दो सप्ताह पहले अगस्त में सैन डिएगो में गुरुदेव का निधन हो गया. जब सितंबर में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, तो हम सभी ने गुरुदेव को बहुत याद किया."
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacts with holographic avatar of Swami Chinmayananda Saraswati at Chinmaya Amrit Mahotsav Global Sammelan in New Delhi. (Source: PM Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/1ZV5haG5XH— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के आसपास के दौर में स्वामी चिन्मयानंद जैसी दूरदर्शी विभूतियों ने जिस दिशा की कल्पना की थी, आज देश उसी दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है. उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ‘नए भारत’ की जरूरतों को पूरा करे, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू की. इस नई नीति में भारतीय ज्ञान परंपराओं, मातृभाषाओं में शिक्षा, आधुनिक विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक को बहुत महत्व दिया गया है."
मोदी ने कहा कि सरकार के प्रमुख के रूप में पिछले 25 वर्षों के दौरान, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके प्रयासों और नीतियों के केंद्र में युवा रहे हैं. चिन्मय अमृत महोत्सव में युवाओं की भूमिका पर प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने कहा कि उनमें से कई ने लगभग 300 दिनों में करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की और एक लाख से अधिक युवाओं तक पहुंचे. उन्होंने कहा, "इस असाधारण प्रयास के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं."
मोदी ने चिन्मय मिशन को सैकड़ों हजार युवाओं के मार्गदर्शन और उन्हें तैयार करने का श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि ये युवा भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा, "परम पूज्य गुरुदेव (स्वामी चिन्मयानंद) का यह योगदान भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है."
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब चिन्मय मिशन भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा. उन्होंने कहा, "इसका अर्थ है कि चिन्मय मिशन की शताब्दी यात्रा और विकसित भारत की यात्रा साथ-साथ आगे बढ़ेंगी. इसलिए हमारे लक्ष्य एक हैं, हमारे उद्देश्य एक हैं और हमें इस यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाना है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें साल को 'अमृत महोत्सव' घोषित करने के पीछे की सोच बताई. उन्होंने इसे 2047 तक एक विकसित देश की ओर बढ़ते हुए पुराने मूल्यों को फिर से जिंदा करने के लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर देखा. प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा करने और 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सोसाइटी की भागीदारी बहुत जरूरी है.
'अमृत महोत्सव' को पूरे देश में मनाने के पीछे के मुख्य विज़न को बताते हुए, PM मोदी ने कहा, "जैसे-जैसे हम अपने देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं, मैंने इस मौके को न सिर्फ 'विकसित भारत' के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के तौर पर देखा, बल्कि भारत के उस सार को फिर से जिंदा करने के मौके के तौर पर भी देखा, जो 'अमृत' के आदर्शों को अपनाता है- एक ऐसा भारत जो अनगिनत सदियों के ज्ञान से सीखकर, हर युग में इंसानियत की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित है. इसीलिए मैंने इस जश्न को 'अमृत' के तौर पर मनाने की अपील की."
PM मोदी ने नागरिकों से बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उभरती चुनौतियों और समाज की बुराइयों से निपटना एक साझा राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है. उन्होंने नागरिकों से समाज की बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की अपील की, क्योंकि देश 2047 में अपनी आज़ादी के सौ साल पूरे होने की ओर बढ़ रहा है, जो चिन्मय मिशन के अपने शताब्दी वर्ष के साथ मेल खाता है.
मोदी ने भारत की चोरी की गई सांस्कृतिक कलाकृतियों को वापस लाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अतीत में अनगिनत बेशकीमती मूर्तियां विदेश ले जाकर बेच दी गईं, लेकिन उनके गायब होने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया.
उन्होंने कहा, "उन मूर्तियों के बारे में पूछताछ करने वाला तो दूर, उनकी पूजा करने वाला भी कोई नहीं था. किसी ने उनके बारे में पूछा तक नहीं. पिछले 12 वर्षों में हम चोरी की गई 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियां वापस लाए हैं. इसके अलावा, हमारे सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा रहा है."
शुक्रवार से शुरू हुए इस तीन दिवसीय आयोजन में भारत और विदेशों से आए 9,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. यह आयोजन चिन्मय मिशन की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चले समारोहों का समापन है. स्वामी चिन्मयानंद ने 1951 में इस वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य वेदांत और भगवद्गीता के ज्ञान को सभी लोगों के लिए सुलभ बनाना था.
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