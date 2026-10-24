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पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद के 3D 'होलोबॉट' से की बात, बोले- 'आधुनिक तकनीक ने पुरानी यादों को जीवंत कर दिया'

23 अक्टूबर, 2026 को पोस्ट किए गए एक वीडियो के इस स्क्रीनग्रैब में, नई दिल्ली में 'चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन' के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोग. ( @NarendraModi/YT via PTI Photo )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित 'चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन' में शामिल हुए. इस दौरान पीएम मोदी ने आधुनिक 3D तकनीक के जरिए स्वामी चिन्मयानंद के 'होलोबॉट' (त्रि-आयामी डिजिटल छवि) से बातचीत की.

इस अद्भुत अनुभव से भावुक हुए प्रधानमंत्री ने कहा- "आज यहां आते समय मेरे मन में जो भावनाएं थीं, उन्हें आधुनिक तकनीक ने और जीवंत कर दिया. इस रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को देखने और उनके होलोबॉट से बातचीत करने का सौभाग्य पाकर मुझे ऐसा लगा, मानो मैं समय में 33 साल पीछे लौट गया हूं."