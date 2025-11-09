उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात, डाक टिकट किया जारी, 28 हजार किसानों को तोहफा
उत्तराखंड रजत जयंती पर पीएम मोदी ने देहरादून में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 1:19 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल हुए. देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में आयोजित राज्य की रजत जयंती के मुख्य समारोह में शामिल होकर पीएम मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. सरकार ने यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने का प्रतीक के तौर पर आयोजित किया है.
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया. इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने 8140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसमें 930 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7 हजार 210 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है.
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 28 हजार से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमृत योजना के तहत 23 क्षेत्रों के लिए देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में एक विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान आदि शामिल है.
प्रधानमंत्री ने दो प्रमुख जल-क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें सोंग बांध पेयजल परियोजना, जो देहरादून को 150 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) पेयजल की आपूर्ति करेगी और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जो पेयजल प्रदान करेगी और सिंचाई में सहायता के साथ बिजली पैदा करेगी. इसके अलावा विद्युत सबस्टेशन, चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना और नैनीताल में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. वहीं समारोह में हजारों लोग शामिल हुए.
