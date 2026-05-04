बंगाल में जीत का जश्न: पीएम मोदी बोले- भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिर से कमल खिला दिया
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत दर्ज की है, जबकि असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है.
Published : May 4, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता समारोह में शामिल हुए.
पीएम मोदी धोती-कुर्ता में समारोह में पहुंचे और मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और जीत की बधाई दी. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi greets party workers and leaders present at the party headquarters to celebrate the party's performance in the Assam and West Bengal elections. pic.twitter.com/8f2OpMr4uU— ANI (@ANI) May 4, 2026
समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पांचों राज्यों की जनता को नमन किया, जहां विधानसभा चुनाव हुए. उन्होंने कहा, "आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है. जब वर्षों की साधना, सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं."
उन्होंने कहा कि, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं. आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है. ये देश के उज्ज्वल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है. ये भरोसे का दिन है. भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा प्रदर्शन की राजनीति पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना पर.
उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, मैं उन सबका वंदन करता हूं. मैं आज भाजपा के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं. भाजपा के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है. आपने नया इतिहास रच दिया है.
पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है. ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है. आज केवल भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है. हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना, अपने आप में ऐतिहासिक रहा है. असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं. इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है. ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है.
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