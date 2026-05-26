पीएम मोदी की 5 देशों से बंपर नौकरियों की डील; 5 दिन में 57 समझौते, भारत में निवेश 40 अरब डॉलर
भारत ने ऊर्जा, तकनीकी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए. अकेले नॉर्वे से 10 लाख रोजगार की उम्मीद.
Published : May 26, 2026 at 3:52 PM IST
PM Modi 5 Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपनी 5 देशों की यात्रा से लौटे हैं. उन्होंने 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा 5 दिन में पूरा किया. इन देशों के साथ भारत ने ऊर्जा, तकनीकी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और रक्षा साझेदारी पर 57 महत्वपूर्ण समझौते किए. इसके साथ ही मोदी ने भारत के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए (करीब 40 अरब डॉलर) का निवेश भी हासिल किया.
मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान 50 से अधिक वैश्विक कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की, जिनका संयुक्त वैल्यूएशन लगभग 2.7 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच है. इन निवेश प्रस्तावों को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. इससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में भी इजाफा होगा. सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है.
Concluding a very productive visit to Italy. My discussions with Prime Minister Giorgia Meloni covered a wide range of sectors. A key outcome of the visit was our decision to elevate India-Italy ties to a Special Strategic Partnership, which will add new momentum to our… pic.twitter.com/3zjtt6uVeL— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
पीएम मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला
- रक्षा: मजबूत साझेदारियां, उन्नत तकनीक और आत्मनिर्भर भारत.
- तकनीक और AI: नवाचार अनुसंधान और अत्याधुनिक सहयोग.
- ऊर्जा: स्वच्छ ऊर्जा, नई साझेदारियां और ऊर्जा सुरक्षा.
- विनिर्माण: वैश्विक निवेश, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा और रोजगार सृजन.
- बुनियादी ढांचा: आधुनिक बुनियादी ढांचा, स्मार्ट कनेक्टिविटी और सतत विकास.
UAE से भारत को क्या मिला: UAE ने कई संस्थाओं के जरिए भारत में ₹45,000 करोड़ (5 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा की है. इसमें एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (ENDB) द्वारा RBL बैंक में किया गया 3 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल है. इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) के साथ मिलकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगी. साथ ही इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा सम्मान कैपिटल में 1 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा.
स्वीडन से भारत को क्या मिला: भारत और स्वीडन ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. 2000 से 2025 के बीच स्वीडन ने भारत में 2.825 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया है. वर्तमान में 300 से अधिक स्वीडिश कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और यह निवेश मुख्य रूप से ग्रीन टेक्नोलॉजी, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में केंद्रित है.
Addressing the joint press meet with PM Meloni of Italy. @GiorgiaMeloni https://t.co/IxLpD5fFVA— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
पीएम मोदी ने स्वीडन में आयोजित यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में 60 शीर्ष यूरोपीय औद्योगिक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की. सम्मेलन में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, एआई-संचालित विनिर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आपूर्ति श्रृंखला विकास और औद्योगिक स्वचालन विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई. संयुक्त कार्य योजना (2026-2030) के साथ रणनीतिक साझेदारी तय हुई.
इसके साथ ही भारत-स्वीडन संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 का शुभारंभ किया गया. डिजिटल संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर स्थापित करने पर सहमति बनी. साथ ही 5 साल में व्यापार और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए टैगोर स्वीडन व्याख्यान श्रृंखला पर जोर दिया गया.
नीदरलैंड से भारत को क्या मिला: भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें व्यापार, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, समुद्री सुरक्षा, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज शामिल रहे. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और 2026-2030 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका मुख्य फोकस आर्थिक और सुरक्षा लचीलापन, उभरती प्रौद्योगिकियां, विश्वसनीय कनेक्टिविटी और स्थिरता-संबंधित सहयोग पर था.
Concluding a very fruitful visit to Norway. Held productive talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre and participated in the India-Nordic Summit, where important decisions were taken to deepen cooperation in many areas.— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026
I thank the people of Norway, PM Støre and the Government… pic.twitter.com/3CgvMKXm8W
भारत-नीदरलैंड के बीच बढ़ेगा व्यापार: रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी. साथ ही विकसित भारत के विजन के अनुरूप आर्थिक विकास को समर्थन देगी. यह साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाएगी. साथ ही भारत में रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा करेगी. यह सहयोग अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को भी बढ़ावा देगा, जिससे नवाचार और उच्च अनुसंधान परिणामों को प्रोत्साहन मिलेगा.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच सहयोग: नीदरलैंड में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच टेक दिग्गज ASML ने गुजरात के धोलेरा में 11 बिलियन डॉलर की फैब्रिकेशन सुविधा के लिए अत्याधुनिक लिथोग्राफी उपकरण की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया. जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. यह साझेदारी वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी.
Sharing my remarks during the joint press meet with leaders of Nordic nations. https://t.co/Kfpxw9AByU— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026
पानी की समस्या से निपटने में नीदरलैंड देगा तकनीकी सहयोग: भारत में पानी-संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए डच विशेषज्ञता के साथ 'रणनीतिक जल साझेदारी' को मजबूत किया जाएगा. इसका उद्देश्य घरेलू और कृषि उपयोग के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता में सुधार करना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है. कल्पसर प्रोजेक्ट के तहत खंभात की खाड़ी के पार एक मीठे पानी का जलाशय बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन संपर्क की सुविधाएं शामिल होंगी. यह सहयोग सतत जल प्रबंधन और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास में भी सहायक होगा.
महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग: नीदरलैंड भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग करेगा. साथ ही आवश्यक संसाधनों के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा. यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण संबंधी महत्वाकांक्षाओं को बल देगा. यह साझेदारी उन्नत प्रौद्योगिकियां, निवेश और कुशल रोजगार के अवसर भी लाएगी. इससे रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में भारत की खनन और प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है.
Speaking at the India-Norway Business and Research Summit in Oslo.— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
https://t.co/1otNH9QiwD
नॉर्वे से भारत को क्या मिला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इसमें दोनों देशों की 50 से अधिक कंपनियों के सीईओ और नॉर्वे एवं भारत के व्यापार एवं अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की. टीईपीए के तहत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य पर उन्होंने जोर दिया. कहा कि टीईपीए (व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता) के तहत निवेश से भारत में 10 लाख रोजगार सृजित होंगे.
इटली से भारत को क्या मिला: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत पूरी होने से इटली के साथ आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है. भारत और इटली ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. साथ ही वे निजी क्षेत्र की मजबूत साझेदारियों और निवेश को भी बढ़ावा दे रहे हैं. इसमें रक्षा, एयरोस्पेस, स्वच्छ तकनीकें, मशीनरी, ऑटोमोटिव पुर्जे, रसायन, दवाएं, कपड़ा, कृषि-खाद्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
Addressing the joint press meet with PM Jonas Gahr Støre of Norway.@jonasgahrstore https://t.co/gSOQw8Ismc— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
PM मोदी को 5 देशों की यात्रा में क्या खास सम्मान मिले
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो एक अहम कूटनीतिक घटना थी.
- इटली में, मोदी को खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खेती में उनके योगदान को देखते हुए UN के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का सर्वोच्च सम्मान, 'एग्रीकोला मेडल' दिया गया.
- कूटनीतिक सम्मान के एक शानदार प्रदर्शन के तौर पर UAE के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही PM मोदी के विमान को F-16 लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा घेरा दिया. यह घटना उनके प्रति गहरे वैश्विक सम्मान और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों को दर्शाती है.
- प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस' मिला, जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-नॉर्वे संबंधों को आगे बढ़ाने और उनके नेतृत्व में दिए गए योगदान के लिए नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान - 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' दिया गया.
पीएम मोदी ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को क्या गिफ्ट दिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा न केवल रणनीतिक समझौतों और उच्च-स्तरीय मुलाकातों के लिए जानी गई, बल्कि यूरोप और पश्चिम एशिया के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को दिए गए तोहफों के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के शानदार प्रदर्शन के लिए भी याद की जाएगी. असम के मशहूर मूगा सिल्क और मणिपुर की शिरुई लिली के कपड़ों से लेकर मधुबनी पेंटिंग्स, बिदरी कलाकृतियों और पारंपरिक भारतीय अनाज में भारत की विविध कलात्मक परंपराओं, कृषि समृद्धि और गहरे सांस्कृतिक प्रतीकों की झलक मिलती है.
My remarks during the CEO Roundtable in Sweden. We are committed to boosting business ties between our nations. https://t.co/LMY6itZufK— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
नॉर्वे के शाही परिवार को भारतीय हस्तशिल्प का तोहफा: PM मोदी ने नॉर्वे के नेतृत्व और शाही परिवार के सदस्यों को हाथ से बनी भारतीय कलाकृतियां तोहफे में दीं. नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को सिक्किम से लाए गए फूलों से बनी ऑर्किड पेंटिंग्स और ऑर्किड पेपरवेट दिए गए. नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन को सूर्य और चंद्रमा के चित्रों वाली एक कलमकारी पेंटिंग भेंट की गई, जबकि नॉर्वे की महारानी सोनजा को ओडिशा के ताड़ के पत्तों पर बने पट्टाचित्र दिए गए.
फिनलैंड के प्रधानमंत्री को भेंट की कमल तलाई पिछवाई पेंटिंग: नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों को उपहार दिए. फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो को राजस्थान की 'कमल तलाई पिछवाई' पेंटिंग उपहार में दी गई. आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडॉटिर को पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे द्वारा एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई के दौरान इस्तेमाल की गई ऐतिहासिक 'आइस एक्स' (बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी) की एक प्रतिकृति भेंट की गई. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन को दक्कन क्षेत्र का 'बिदरी' चांदी का काम किया हुआ गुलदस्ता भेंट किया गया.
My Netherlands visit has added new momentum to India-Netherlands ties. From elevating our relationship to a Strategic Partnership to expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility, we have charted an ambitious roadmap… pic.twitter.com/Uwnq2bYeXa— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस को मोदी ने भेंट की किताब: स्वीडन में, PM मोदी ने क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को अपनी किताब "कन्वीनिएंट एक्शन: कंटिन्यूटी फॉर चेंज" की एक प्रति उपहार में दी. स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को हाथ से बना शांति निकेतन चमड़े का बैग, रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, मणिपुर की कारीगरी वाली 'लोकटक चाय' और लद्दाख का पारंपरिक 'पश्मीना स्टोल' भेंट में दिया.
नीदरलैंड्स को भेंट में मिली ब्लू पॉटरी: PM मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम-अलेक्जेंडर को राजस्थान की GI-टैग वाली 'ब्लू पॉटरी' भेंट की. इसके साथ ही नीदरलैंड्स की रानी मैक्सिमा को पारंपरिक राजस्थानी शैली में बने 'मीनाकारी' और 'कुंदन' के झुमके उपहार में दिए. नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन को एक 'मधुबनी पेंटिंग' उपहार में दी गई, जिसमें मछली का चित्र बना था, जो सद्भाव और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है.
My remarks during meeting with PM Rob Jetten of the Netherlands.@MinPres https://t.co/3qVFbPnLUe— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
UAE के राष्ट्रपति को उपहार में दी रोगन पेंटिंग: PM मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान को गुजरात की रोगन पेंटिंग भेंट में दी, जिसमें 'ट्री ऑफ लाइफ' (जीवन का वृक्ष) का डिजाइन बना था. उन्हें पारंपरिक भारतीय कृषि उत्पाद भी भेंट किए गए, जिनमें केसर आम और मेघालय के अनानास शामिल थे. ये उपहार भारत की GI-टैग वाली कृषि विरासत और विविध कृषि-जलवायु समृद्धि को दर्शाते हैं. UAE के क्राउन प्रिंस को राजस्थान की एक पारंपरिक 'कोफ्तगारी' कटार भी भेंट की गई.
इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी को रेशम के उपहार: इटली यात्रा के दौरान, PM मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को एक पारंपरिक 'मूगा' रेशम का स्टोल और एक 'शिरुई लिली' रेशम का स्टोल भेंट किया. मूगा रेशम, को असम का "सुनहरा रेशम" कहा जाता है. यह अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक, टिकाऊपन और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध है.
उन्होंने मेलोनी को एक 'एरी' रेशम का स्टोल भी भेंट किया. एरी रेशम, जिसे 'पीस सिल्क' (शांति का रेशम) भी कहा जाता है. इसे बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए प्राप्त किया जाता है. शिरुई लिली स्टोल की तुलना उस दुर्लभ फूल से ली गई थी जो केवल मणिपुर की शिरुई पहाड़ियों में पाया जाता है. यह फूल पवित्रता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है.
Highlights from a productive UAE visit, which will deepen our bilateral friendship… pic.twitter.com/e8D8Wuuz0j— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
इतालवी राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला को उपहार में दी नक्काशीदार पेटी: प्रधानमंत्री मोदी ने इतालवी राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला को संगमरमर पर हाथ से बनी एक नक्काशीदार पेटी उपहार में दी, जिसमें आगरा की मशहूर 'पच्चीकारी' कला की बारीक कारीगरी दिखाई गई थी. पेटी के अंदर भारत के महान शास्त्रीय गायकों, पंडित भीमसेन जोशी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी की रिकॉर्डिंग थीं, जो भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाती हैं.
ये भी पढ़ें: क्या है QUAD? 2004 की सुनामी से क्या है कनेक्शन? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई की बैठक क्यों मान रहे अहम
ये भी पढ़ें: 43 साल बाद...नॉर्वे में पीएम मोदी; 48 घंटे में 10 लाख नौकरी की डील, समंदर से अंतरिक्ष तक दोनों देश मिलकर करेंगे काम
ये भी पढ़ें: नीदरलैंड ने पीएम मोदी को लौटाए 1000 साल पुराने ताम्र पत्र; पढ़िए क्या है तमिलनाडु और चोल वंश से कनेक्शन
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी का UAE दौरा; 4 घंटे में 7 समझौते, पेट्रोल-डीजल LPG की सप्लाई चेन होगी मजबूत, भारत में 47 हजार करोड़ का निवेश