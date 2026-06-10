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पीएम मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली के अलग-अलग मंदिर पहुंचे बीजेपी नेता, सीएम रेखा ने भी की प्रार्थना

सुबह से ही बीजेपी नेता दिल्ली के अलग-अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं. पीएम की दुर्घायु के लिए पूजा अर्चना कराई जा रही है.

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पीएम मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने पर मंदिर में प्रार्थना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 11:51 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश की राजधानी दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल मंदिर, गुरुद्वारा में पूजा कर रहे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे है.

देश की राजधानी दिल्ली में अलग-अलग प्राचीन मंदिरों में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े नेता अलग अलग मंदिरों में पंहुचे.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने झंडेवालान देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज मां झंडेवाली के दरबार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लम्बे नेतृत्व काल के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए.

स्वाति मालीवाल और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मंदिर मार्ग स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. स्वाति मालिवाल ने कहा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं.

इन 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को नई दिशा, नई गति और नया आत्मविश्वास दिया है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार से लेकर अनुच्छेद 370 की समाप्ति तक, जम्मू-कश्मीर में विकास के नए अध्याय से लेकर विश्वस्तरीय हाईवे नेटवर्क तक, डिजिटल इंडिया से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक, हर क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है-स्वाति मालीवाल

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के मौके पर बुधवार को दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में एक मीटिंग होने वाली है. स्टेज भारत मंडपम में शिफ्ट होगा, जहां एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और सीनियर नेता एक जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होंगे.

पीएम मोदी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे अहम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत गठबंधन के नेताओं के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है.

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