ETV Bharat / bharat

PM मोदी तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए, कहा- इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मजबूत होगी

महासागर, या क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए आपसी और समग्र तरक्की, सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास का भारत का विजन है. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के बुलावे पर, पीएम मोदी ने कहा कि वह 6-8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा, '2018 में इंडोनेशिया की मेरी पहली यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया.'

पीएम मोदी 6-8 जुलाई तक इंडोनेशिया, 8-10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया और 10-11 जुलाई तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे. इस दौरे का मकसद आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है. पीएम मोदी ने रवाना होते समय एक बयान में कहा, 'पूर्वी और दक्षिणी हिंद महासागर में क्रमशः इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद न्यूज़ीलैंड का मेरा दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन के साथ-साथ एक आजाद और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रति हमारे नजरिए को और मजबूत करेगा.'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन देशों के दौरे पर रवाना हुए. उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक आजाद, खुले और सबको साथ लेकर चलने वाले इंडो-पैसिफिक के प्रति उसके कमिटमेंट को और मजबूती मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी. यह जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है. उन्होंने कहा, 'भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत और लोगों के बीच संबंध हैं, और मेरी यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और गहरा करेगी.'

इस यात्रा के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वह इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का एक और उल्लेखनीय प्रमाण है.

इंडोनेशिया से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बुलावे पर मेलबर्न जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मेरा दौरा हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेगा, और मैं पीएम अल्बनीज के साथ अपनी बातचीत में, डिफेंस और सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों के एरिया में हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाऊंगा.'

पीएम मोदी ने कहा कि मेलबर्न में वह भारतीय समुदाय से बातचीत करेंगे, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक जरूरी पिलर है. उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, यह दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया को उभरती और जरूरी टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस के एरिया में अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने का मौका भी देगा.'

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बुलावे पर दौरे के आखिरी हिस्से में वह ऑकलैंड जाएंगे. उन्होंने कहा, 'मेरा दौरा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन के भारत दौरे के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूत रफ़्तार को और मज़बूत करेगा.' पीएम मोदी ने कहा कि वह लक्सन के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे कि आर्थिक, व्यापार और कमर्शियल रिश्तों को और कैसे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करके आपसी व्यापार और कमर्शियल रिश्तों को मज़बूत करने का वादा किया है. उन्होंने कहा, 'हमारे आपसी रिश्तों में भारतीय समुदाय का अहम योगदान रहा है, और इस दौरे के दौरान, मैं भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है.'