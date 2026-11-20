एक परिवार में कितने लोगों को मिल सकता है किसान निधि का लाभ? जानें सरकार के जरूरी नियम
केंद्र की इस योजना में 'परिवार' का मतलब क्या है और किन शर्तों पर घर के दूसरे सदस्य भी पात्र होते हैं, यहां समझें.
Published : November 20, 2026 at 3:42 PM IST
हैदराबाद: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है. हालांकि, संयुक्त या बड़े परिवारों में एक से अधिक सदस्यों के खेती करने के कारण अक्सर यह भ्रम रहता है कि क्या घर के एक से ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं कि इस योजना को लेकर सरकार के स्पष्ट नियम क्या कहते हैं.
क्या है 'परिवार' की परिभाषा?
पीएम किसान योजना के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक 'किसान परिवार' की इकाई में केवल पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) शामिल होते हैं. नियमों के मुताबिक, पूरे परिवार में केवल एक ही सदस्य को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है.
पति-पत्नी दोनों को नहीं मिल सकता अलग लाभ
यदि पति और पत्नी दोनों खेती करते हैं और दोनों के नाम पर अलग-अलग कृषि भूमि दर्ज है, तब भी वे अलग-अलग किस्त के पात्र नहीं हैं. दोनों में से केवल एक ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है. नाबालिग बच्चों के नाम पर भी अलग से लाभ नहीं लिया जा सकता. यदि किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन कर लाभ ले रहे हैं, तो जांच में पकड़े जाने पर अगली किस्त रोक दी जाती है और गलत तरीके से ली गई राशि की वसूली भी की जा सकती है.
बालिग बेटे को कब मिल सकता है लाभ?
यदि परिवार में बेटा या बेटी बालिग हैं और राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर स्वतंत्र रूप से खेती योग्य जमीन दर्ज है, तो उन्हें एक अलग परिवार माना जाता है. ऐसी स्थिति में पिता और बालिग संतान दोनों अलग-अलग 6,000 रुपये सालाना के हकदार हो सकते हैं. हालांकि, केवल पिता की जमीन पर खेती करने मात्र से बालिग बेटे को लाभ नहीं मिलेगा; जमीन का नामांतरण उसके नाम होना अनिवार्य है.
ये लोग हैं योजना से बाहर
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ सख्त अपात्रता शर्तें भी तय की हैं. संस्थागत भूमि धारक, आयकर भरने वाले व्यक्ति, मौजूदा या पूर्व संवैधानिक पद धारक, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मी और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील व सीए जैसे रजिस्टर्ड पेशेवर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
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