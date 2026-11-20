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एक परिवार में कितने लोगों को मिल सकता है किसान निधि का लाभ? जानें सरकार के जरूरी नियम

सांकेतिक फोटो ( Getty Image )

हैदराबाद: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है. हालांकि, संयुक्त या बड़े परिवारों में एक से अधिक सदस्यों के खेती करने के कारण अक्सर यह भ्रम रहता है कि क्या घर के एक से ज्यादा सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं कि इस योजना को लेकर सरकार के स्पष्ट नियम क्या कहते हैं.

क्या है 'परिवार' की परिभाषा?

पीएम किसान योजना के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, एक 'किसान परिवार' की इकाई में केवल पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) शामिल होते हैं. नियमों के मुताबिक, पूरे परिवार में केवल एक ही सदस्य को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है.