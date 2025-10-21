ETV Bharat / bharat

पीएम किसान योजना: 21वीं किस्‍त आने से पहले पूरा कर लें ये काम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लगातार किसानों को आगे बढ़ाने और उन्‍हें आर्थिक रूप से सम्‍पन्न बनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी पेश की थी. इस योजना के तहत देशभर के किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है, चाहें वे शहरी इलाकों में रहते हों या फिर ग्रामीण इलाकों में.

अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्तें सरकार जारी कर चुकी हैं, जबकि जल्‍द ही किसान सम्‍मान निधि की 21वीं किस्‍त जारी होने वाली है. ऐसे में सभी किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अगर आप भी इस योजना के लाभर्थिीयों तो आगामी किस्त लेने से आपको कुछ जरूरी काम आपको फटाफट पूरे करवाने होंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योजना के तहत 21 वीं किस्त के दिवाली तक जारी होने की संभावना थी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. वहीं, छठ के पर्व से पहले इसके जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि 21वीं किस्त को लेकर दिवाली बाद विभाग की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है. जिसमें डेट का ऐलान किए जाने की संभावना है.

किस्त आने से पहले इन तीन कामों को करें पूरा

अगर आपने अब तक अपना ईकेवाईसी नहीं कराया है तो उसे जल्‍द करवा लें, क्‍योंक‍ि ब‍िना ईकेवाईसी के किसी भी किसान के अकाउंट में क‍िस्‍त का पैसा नहीं आएगा. अगर आपने भी केवाईसी नहीं करवाई है तुरंत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपनी केवाईसी पूरी करवा लें. इसके अलावा आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

भू-वेरिफिकेशन करवाएं

इसके अलावा जिन किसानों ने अब तक भू-वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वे भी किस्त से चूक सकते हैं, क्‍योंक‍ि खेती योग्य भूमि का वेर‍िफ‍िकेशन होने के बाद ही आपको इसके योजना के तहत पात्र माना जाएगा और योजना का लाभ मिलेगा.