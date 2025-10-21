ETV Bharat / bharat

पीएम किसान योजना: 21वीं किस्‍त आने से पहले पूरा कर लें ये काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं, जबकि 21वीं किस्‍त आने वाली है.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लगातार किसानों को आगे बढ़ाने और उन्‍हें आर्थिक रूप से सम्‍पन्न बनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी पेश की थी. इस योजना के तहत देशभर के किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है, चाहें वे शहरी इलाकों में रहते हों या फिर ग्रामीण इलाकों में.

अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्तें सरकार जारी कर चुकी हैं, जबकि जल्‍द ही किसान सम्‍मान निधि की 21वीं किस्‍त जारी होने वाली है. ऐसे में सभी किसान इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अगर आप भी इस योजना के लाभर्थिीयों तो आगामी किस्त लेने से आपको कुछ जरूरी काम आपको फटाफट पूरे करवाने होंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योजना के तहत 21 वीं किस्त के दिवाली तक जारी होने की संभावना थी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. वहीं, छठ के पर्व से पहले इसके जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि 21वीं किस्त को लेकर दिवाली बाद विभाग की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है. जिसमें डेट का ऐलान किए जाने की संभावना है.

किस्त आने से पहले इन तीन कामों को करें पूरा
अगर आपने अब तक अपना ईकेवाईसी नहीं कराया है तो उसे जल्‍द करवा लें, क्‍योंक‍ि ब‍िना ईकेवाईसी के किसी भी किसान के अकाउंट में क‍िस्‍त का पैसा नहीं आएगा. अगर आपने भी केवाईसी नहीं करवाई है तुरंत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपनी केवाईसी पूरी करवा लें. इसके अलावा आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

भू-वेरिफिकेशन करवाएं
इसके अलावा जिन किसानों ने अब तक भू-वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वे भी किस्त से चूक सकते हैं, क्‍योंक‍ि खेती योग्य भूमि का वेर‍िफ‍िकेशन होने के बाद ही आपको इसके योजना के तहत पात्र माना जाएगा और योजना का लाभ मिलेगा.

आधार लिंक करवाएं
अगर अब तक आपके अकाउंट से आधार कार्ड ल‍िंक नहीं है तो ये जल्द से जल्द ये काम करवा लें, क्योंकि अगर आपका आधार ल‍िंक नहीं है तो आपको मिलने वाली 21वीं किस्त अटक सकती है.

कैसे पता करें आप लाभार्थी हैं या नहीं?
अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आप योजना के लाभार्थी हैं या नहीं तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनेफिशियरी लिस्ट में अपना नाम और योजना का स्टेटस देख सकते हैं.

वहीं, अगर किसी किसान को योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर हौ तो वह ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा वे पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- क्या है पुणे का ऐतिहासिक 'शनिवारवाड़ा', जिसमें नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद

TAGGED:

PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA
PM KISAN SAMMAN
KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA
21ST INSTALLMENT
PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ट्रंप ने बदला सुर: बोले- मुश्किल लग रहा है यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध जीतना

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: भारत में 550 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी की फिल्म, आज 'थामा' से है मुकाबला

पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.