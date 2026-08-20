पीएम केयर्स का 84 अरब का फंड; खर्च केवल 87 लाख, घरेलू चंदा 30%,विदेशी दान 18% घटा
Pm cares Audit Report 2025 : दो साल बाद पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट जारी, पैसों के कम इस्तेमाल पर उठ रहे सवाल.
Published : August 20, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद : PM-CARES FUND : वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम केयर फंड को 30% तक घरेलू दान कम मिला है. विदेशी चंदे में भी 18% की गिरावट आई है. इसके बावजूद फंड में एक हजार 279 करोड़ का इजाफा हुआ है. इसी के साथ फंड का खजाना 84 अरब के पार पहुंच गया है. हालांकि इस दौरान खर्च केवल 87 लाख रुपये ही किए गए. कम खर्च और ब्याज समेत अन्य मदों में मिली रकम से यह इजाफा हुआ है. इस रिपोर्ट में पहले के वर्षों का भी लेखा-जोखा दिया गया है.
वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में पीएम केयर्स फंड को अपने देश से 479 करोड़ रुपये दान में मिले. इसी तरह विदेशों से कुल 92.8 लाख रुपये आए. जबकि साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में घरेलू दान 681 करोड़ रुपये जबकि विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपये था. इस दौरान तक फंड में जमा कुल रुकम 7,173 करोड़ रुपये थी. जबकि साल 2024-25 में कुल रकम 8,452 करोड़ रुपये हो गई. साल 2020 में पीएम मोदी ने कोरोना काल में इस फंड का गठन किया था.
पीएम केयर्स फंड में विदेश से आने वाला पैसा साल दर साल कम होता गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 में फंड में विदेश से 495 करोड़ रुपये जमा हुए थे. वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 257 करोड़ रह गया. साल 2024-25 में यह रकम करोड़ से घटकर लाख पर आ गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 में फंड में कुल 6,723 करोड़ रुपये थे. जबकि इससे पहले के वित्तीय वर्ष में यह रकम 9,132 करोड़ रुपये थी.
पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाल जानिए : पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में फंड में कुल 8,452 करोड़ रुपये थे. इनमें कुल 7,173 करोड़ रुपये पिछले वर्षों के थे. वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू दान 479 करोड़ जबकि विदेशी दान 92.83 लाख था. फंड में 469 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज के आए थे. जबकि 5.77 करोड़ रुपये बचत खाते से ब्याज के रूप में मिले. इससे कम दान के बावजूद फंड में इजाफा हुआ.
साल 2023-24 में मिला था 682 करोड़ का दान : साल 2023-24 में पीएम केयर्स फंड में कुल 7,188 करोड़ रुपये थे. इनमें से 6,283 करोड़ पिछली बार के बचत के थे. घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.14 करोड़ था. कुल मिलाकर 682 करोड़ रुपये का दान आया था. बैंक के बचत खातों से फंड को 137 करोड़ की आय हुई थी. जबकि विभिन्न एजेंसियों से 84.31 करोड़ का रिफंड मिला था. इस साल फंड में कुल 904 करोड़ रुपये ज्यादा आए थे.
साल 2022-23 में विभिन्न मदों से मिले 1,305 करोड़ : वित्तीय वर्ष साल 2022-23 में पीएम केयर्स फंड में कुल 6,721 करोड़ रुपये थे. इनमें से 5,415 करोड़ रुपये पहले से ही मौजूद थे. फंड को 908 करोड़ का घरेलू दान जबकि 2.57 करोड़ का विदेशी दान मिला था. फंड में बैंक के बचत खाते से 170 करोड़ ब्याज के रूप में आए थे. वहीं विभिन्न एजेंसियों ने 224 करोड़ का रिफंड वापस किया था. कुल मिलाकर फंड से 1,305 करोड़ की नई रकम जुड़ी.
चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 3,716 करोड़ खर्च : वित्तीय वर्ष 2021-22 में PM CARES फंड में कुल 9,131 करोड़ रुपये थे. इनमें से 7,014 करोड़ पहले के थे. फंड को 1,896 करोड़ रुपये का घरेलू दान मिला था. जबकि विदेशी दान से 40 करोड़ रुपये आए थे. फंड को नियमित बैंक खातों से 145 करोड़ रुपये का ब्याज मिला था. ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य मदों के लिए जारी खर्च के रिफंड स्वरूप 3.53 करोड़ आए थे, कुल 2,086 करोड़ रुपये खाते में बढ़े थे, कोविड राहत कार्यों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर फंड से 3,716 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
कोरोना काल में आया सबसे ज्यादा दान : कोरोना काल के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा दान पीएम केयर्स फंड को मिला. 7,183 करोड़ रुपये का घरेलू दान जबकि 494 करोड़ रुपये का विदेशी दान मिला. यह अन्य वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा था. इस वर्ष फंड में 1 अरब 9 करोड़ 90 लाख 17 हजार रुपये थे. इनमें से 3,076 करोड़ रुपये पिछली बार के बचत के थे. फंड को बैंक खातों से 234 करोड़ जबकि विदेशी खातों से 10.28 करोड़ रुपये का ब्याज मिला.
क्या है पीएम केयर्स फंड, क्या है इसका मकसद? : PM CARES फंड को कोरोना काल में बनाया गया था. 27 मार्च 2020 को कानूनी रूप से दिल्ली में इसका पंजीकरण कराया गया. इस फंड को COVID-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की इमरजेंसी या मुश्किल हालात से निपटने के लिए बनाया गया था. PM CARES फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया है. इसमें लोगों को आर्थिक, चिकित्सा समेत अन्य तरह की मदद मिलती है.
पीएम और 3 मंत्री करते हैं पैसों की देखरेख : पीएम केयर्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार PM CARES फंड को चलाने और इसमें आने वाले पैसों की देखरेख पीएम और उनके तीन वरिष्ठ मंत्री करते हैं. प्रधानमंत्री फंड के पदेन अध्यक्ष (एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन) होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं. यानी जो भी व्यक्ति इन पदों पर रहेगा वह अपने आप ही इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा.
केटी थॉमस और करिया मुंडा पीएम केयर्स के ट्रस्टी : पीएम ने रिटायर्ड जस्टिस केटी थॉमस और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा को ट्रस्टी के रूप में पीएम केयर्स फंड का हिस्सा बनाया है. पीएम केयर्स फंड को बड़ी कंपनियों और विदेशों में रहने वाले लोगों से बड़े पैमाने पर दान जुटाने के लिए सभी कानूनी अधिकार मिले हैं. इस फंड में दान करने पर कंपनियों को CSR यानी Corporate Social Responsibility के तहत छूट भी मिलती है.
फंड से कम खर्च कोई कुप्रबंधन नहीं : वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम केयर्स में काफी रुपये होने के बावजूद भी रकम कम खर्चने पर सवाल उठे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने इस पर जानकारी दी कि फंड से कम रकम खर्च किया जाना कोई कुप्रबंधन नहीं है. यह फंड आपातकाल के लिए ही होता है. यह संकट देश में कभी भी आ सकता है, इसलिए पीएम केयर्स में भरपूर रकम का होना जरूरी है. यह मुश्किल हालात में काफी कारगर साबित हो सकता है.
आरटीआई के दायरे में नहीं आता पीएम केयर्स फंड : वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाद पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की गई. इस दौरान इसे आरटीआई के दायरे में लाने की मांग उठने लगी थी. साल 2026 के शुरुआत में पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर बताया कि प्रधानमंत्री देखभाल कोष (पीएम केयर्स फंड), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) आरटीआई (सूचना का अधिकार) के दायरे में नहीं आते हैं. लिहाजा इनसे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा.
ETV भारत प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए
- देश में 28 करोड़ कर्जदार! हर व्यक्ति पर 4.77 लाख रुपए की उधारी, क्या EMI आदत बन गई?
- देश की 5.1 करोड़ महिलाएं ओवरवेट; यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, 3 में से एक मोटापे की शिकार
- 50 पार ये महिलाएं बदल रहीं दुनिया; स्कूल बसों को बनाया मॉडर्न, शेयर गिरने पर भी कंपनी को दिलाया मोटा मुनाफा
- 14 CM और 326 सांसदों पर मुकदमे; तेलंगाना-केरलम में ज्यादा केस, हरियाणा-छत्तीसगढ़ में कम
- फटाफट लोन का मकड़जाल; सिर्फ 600 वैध ऐप, वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग-टॉर्चर तक, 15 लोगों की मौत