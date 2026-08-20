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पीएम केयर्स का 84 अरब का फंड; खर्च केवल 87 लाख, घरेलू चंदा 30%,विदेशी दान 18% घटा

हैदराबाद : PM-CARES FUND : वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम केयर फंड को 30% तक घरेलू दान कम मिला है. विदेशी चंदे में भी 18% की गिरावट आई है. इसके बावजूद फंड में एक हजार 279 करोड़ का इजाफा हुआ है. इसी के साथ फंड का खजाना 84 अरब के पार पहुंच गया है. हालांकि इस दौरान खर्च केवल 87 लाख रुपये ही किए गए. कम खर्च और ब्याज समेत अन्य मदों में मिली रकम से यह इजाफा हुआ है. इस रिपोर्ट में पहले के वर्षों का भी लेखा-जोखा दिया गया है.

वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में पीएम केयर्स फंड को अपने देश से 479 करोड़ रुपये दान में मिले. इसी तरह विदेशों से कुल 92.8 लाख रुपये आए. जबकि साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में घरेलू दान 681 करोड़ रुपये जबकि विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपये था. इस दौरान तक फंड में जमा कुल रुकम 7,173 करोड़ रुपये थी. जबकि साल 2024-25 में कुल रकम 8,452 करोड़ रुपये हो गई. साल 2020 में पीएम मोदी ने कोरोना काल में इस फंड का गठन किया था.

पीएम केयर्स फंड में विदेश से आने वाला पैसा साल दर साल कम होता गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 में फंड में विदेश से 495 करोड़ रुपये जमा हुए थे. वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 257 करोड़ रह गया. साल 2024-25 में यह रकम करोड़ से घटकर लाख पर आ गई. वित्तीय वर्ष 2022-23 में फंड में कुल 6,723 करोड़ रुपये थे. जबकि इससे पहले के वित्तीय वर्ष में यह रकम 9,132 करोड़ रुपये थी.

पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 का हाल जानिए : पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में फंड में कुल 8,452 करोड़ रुपये थे. इनमें कुल 7,173 करोड़ रुपये पिछले वर्षों के थे. वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू दान 479 करोड़ जबकि विदेशी दान 92.83 लाख था. फंड में 469 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज के आए थे. जबकि 5.77 करोड़ रुपये बचत खाते से ब्याज के रूप में मिले. इससे कम दान के बावजूद फंड में इजाफा हुआ.

साल 2023-24 में मिला था 682 करोड़ का दान : साल 2023-24 में पीएम केयर्स फंड में कुल 7,188 करोड़ रुपये थे. इनमें से 6,283 करोड़ पिछली बार के बचत के थे. घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.14 करोड़ था. कुल मिलाकर 682 करोड़ रुपये का दान आया था. बैंक के बचत खातों से फंड को 137 करोड़ की आय हुई थी. जबकि विभिन्न एजेंसियों से 84.31 करोड़ का रिफंड मिला था. इस साल फंड में कुल 904 करोड़ रुपये ज्यादा आए थे.

साल 2022-23 में विभिन्न मदों से मिले 1,305 करोड़ : वित्तीय वर्ष साल 2022-23 में पीएम केयर्स फंड में कुल 6,721 करोड़ रुपये थे. इनमें से 5,415 करोड़ रुपये पहले से ही मौजूद थे. फंड को 908 करोड़ का घरेलू दान जबकि 2.57 करोड़ का विदेशी दान मिला था. फंड में बैंक के बचत खाते से 170 करोड़ ब्याज के रूप में आए थे. वहीं विभिन्न एजेंसियों ने 224 करोड़ का रिफंड वापस किया था. कुल मिलाकर फंड से 1,305 करोड़ की नई रकम जुड़ी.

चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर 3,716 करोड़ खर्च : वित्तीय वर्ष 2021-22 में PM CARES फंड में कुल 9,131 करोड़ रुपये थे. इनमें से 7,014 करोड़ पहले के थे. फंड को 1,896 करोड़ रुपये का घरेलू दान मिला था. जबकि विदेशी दान से 40 करोड़ रुपये आए थे. फंड को नियमित बैंक खातों से 145 करोड़ रुपये का ब्याज मिला था. ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य मदों के लिए जारी खर्च के रिफंड स्वरूप 3.53 करोड़ आए थे, कुल 2,086 करोड़ रुपये खाते में बढ़े थे, कोविड राहत कार्यों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर फंड से 3,716 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.