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PM की विदेश यात्रा से बचाव की अपील का उड़ानों पर असर, एक साल भारत में करें भ्रमण: डॉ. सुभाष गोयल

नई दिल्ली: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनता से विदेश यात्रा न करने की अपील की, जिसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. छुट्टियों में विदेश घूमने की तैयारी कर रहे करीब 10 से 15 फीसदी लोग अपनी विदेशी यात्राएं रद्द या स्थगित कर रहे हैं. इसके कारण कई फ्लाइट भी कैंसल हो रही है. वहीं दूसरी तरफ इस अपील का यह फायदा हुआ है कि देश में मौजूद पर्यटन स्थलों पर जाने की मांग की इजाफा हुआ है. ज्यादातर टूर ऑपरेटर्स भी लोगों को भारत में ही घूमने की सलाह दे रहे हैं.

अपील का हवाई यात्रा पर प्रभाव: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष गोयल ने बताया, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि एक साल के ज्यादा जरूरी होने पर ही विदेश यात्रा करें. विदेश के बजाय देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करें. प्रधानमंत्री जो भी अपील करते हैं उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है. इससे छुट्टियों में विदेश घूमने की तैयारी कर रहे करीब 10 से 15 फीसदी लोग ने अपनी विदेशी यात्राएं रद्द या स्थगित कर दी हैं. हालांकि विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वाले ट्रैफिक में कमी नहीं आई है.

डॉ. सुभाष गोयल, इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन (ETV Bharat)

एयर फेयर हुआ काफी महंगा: ईरान और इजरायल युद्ध के करना वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है. यही वजह है कि एयर फेयर भी काफी महंगे हो गए हैं. पहले जो टिकट 50,000 रुपए की थी अब उसकी कीमत 1,50,000 रुपए तक हो गई है. वहीं जो टिकट पहले 1,50,000 रुपए की थी वह अब 5,00,000 रुपए तक हो गई है. इसलिए भी कई लोगों ने विदेश यात्रा रद्द कर दी है.

फ्लाइट की संख्या में आई कमी: उन्होंने बताया कि हाल ही एयर इंडिया ने अनाउंस किया था कि अब उनकी सारी फ्लाइट वाया शंघाई से होकर उड़ेंगी. इसके लिए केवल शिकागो की उड़ाने रद्द की गई है. इसके अलावा फ्लाइट की संख्या भी कम कर दी गई है. अगर फ्लाइट कम होंगी तो पूरी भर कर जाएंगे. ससे एयर लाइन कंपनियों को तो फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर गहरा असर पड़ेगा.

देश में महंगी है डेस्टिनेशन वेडिंग: उन्होंने आगे कहा, जहां तक डेस्टिनेशन वेडिंग की बात है यह लोग अपने बजट के हिसाब से करते हैं. भारत में जो वेडिंग डेस्टिनेशंस है उसमें जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोआ आदि में जितने भी 5 स्टार होटल है उनका एक रात का किराया 300 डॉलर के करीब है. वहीं श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस जैसे डेस्टिनेशंस में स्टार होटल 100 डॉलर में एक रात के लिए आसानी से मिल जाता है. इसके लिए विदेशों में ऐसे शादी करना देश के मुकाबले सस्ता पड़ता है. अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि लोग विदेश की बजाए अपने देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करें हो इसके लिए उनको होटलों पर लगने वाले 12 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी को घटा कर 5 फीसदी कर देना चाहिए.