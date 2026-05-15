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PM की विदेश यात्रा से बचाव की अपील का उड़ानों पर असर, एक साल भारत में करें भ्रमण: डॉ. सुभाष गोयल

पीएम की अपील का असर विदेश यात्राओं पर पड़ने लगा है. इस बारे में इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन ने बताया.

PM की अपील का विदेश यात्राओं पर असर
PM की अपील का विदेश यात्राओं पर असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनता से विदेश यात्रा न करने की अपील की, जिसका असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. छुट्टियों में विदेश घूमने की तैयारी कर रहे करीब 10 से 15 फीसदी लोग अपनी विदेशी यात्राएं रद्द या स्थगित कर रहे हैं. इसके कारण कई फ्लाइट भी कैंसल हो रही है. वहीं दूसरी तरफ इस अपील का यह फायदा हुआ है कि देश में मौजूद पर्यटन स्थलों पर जाने की मांग की इजाफा हुआ है. ज्यादातर टूर ऑपरेटर्स भी लोगों को भारत में ही घूमने की सलाह दे रहे हैं.

अपील का हवाई यात्रा पर प्रभाव: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष गोयल ने बताया, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि एक साल के ज्यादा जरूरी होने पर ही विदेश यात्रा करें. विदेश के बजाय देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करें. प्रधानमंत्री जो भी अपील करते हैं उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है. इससे छुट्टियों में विदेश घूमने की तैयारी कर रहे करीब 10 से 15 फीसदी लोग ने अपनी विदेशी यात्राएं रद्द या स्थगित कर दी हैं. हालांकि विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वाले ट्रैफिक में कमी नहीं आई है.

डॉ. सुभाष गोयल, इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन (ETV Bharat)

एयर फेयर हुआ काफी महंगा: ईरान और इजरायल युद्ध के करना वर्तमान में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है. यही वजह है कि एयर फेयर भी काफी महंगे हो गए हैं. पहले जो टिकट 50,000 रुपए की थी अब उसकी कीमत 1,50,000 रुपए तक हो गई है. वहीं जो टिकट पहले 1,50,000 रुपए की थी वह अब 5,00,000 रुपए तक हो गई है. इसलिए भी कई लोगों ने विदेश यात्रा रद्द कर दी है.

फ्लाइट की संख्या में आई कमी: उन्होंने बताया कि हाल ही एयर इंडिया ने अनाउंस किया था कि अब उनकी सारी फ्लाइट वाया शंघाई से होकर उड़ेंगी. इसके लिए केवल शिकागो की उड़ाने रद्द की गई है. इसके अलावा फ्लाइट की संख्या भी कम कर दी गई है. अगर फ्लाइट कम होंगी तो पूरी भर कर जाएंगे. ससे एयर लाइन कंपनियों को तो फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर गहरा असर पड़ेगा.

देश में महंगी है डेस्टिनेशन वेडिंग: उन्होंने आगे कहा, जहां तक डेस्टिनेशन वेडिंग की बात है यह लोग अपने बजट के हिसाब से करते हैं. भारत में जो वेडिंग डेस्टिनेशंस है उसमें जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोआ आदि में जितने भी 5 स्टार होटल है उनका एक रात का किराया 300 डॉलर के करीब है. वहीं श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस जैसे डेस्टिनेशंस में स्टार होटल 100 डॉलर में एक रात के लिए आसानी से मिल जाता है. इसके लिए विदेशों में ऐसे शादी करना देश के मुकाबले सस्ता पड़ता है. अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि लोग विदेश की बजाए अपने देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करें हो इसके लिए उनको होटलों पर लगने वाले 12 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी को घटा कर 5 फीसदी कर देना चाहिए.

सुंदर देश है भारत: डॉ. सुभाष की का मानना है कि विदेशों की तुलना में भारत में घूमने के लिए कोई अच्छे स्थान है. भारत में दुनिया के सबसे सुंदर और बर्फीले हिमालय पर्वत माला का 70 फीसदी हिस्सा है. 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है. आइलैंड के तौर पर अंडमान निकोबार, लक्ष्यद्वीप जैसी सुंदर जगह हैं. दुनियाभर की 44 यूनेस्को वाल्ड हैरिटेज साइट हैं. घूमने के लिए भी कई धार्मिक स्थान हैं.

एक साल करें भारत भ्रमण: उन्होंने कहा दुनिया घूमना अच्छी बात है, लेकिन एक साल आप भारत भ्रमण करें. जहां तक देश में घूमने की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अपनी जगह है. लेकिन डीजल और पेट्रोल के कीमतों में जिस तरह बढ़त हो रही है, लोगों ने घूमना कम कर दिया है. इससे टूरिज्म पर प्रभाव पड़ा है. ऐसे समय पर इनको एक शांति बैठक का आयोजन करना चाहिए. अगर युद्ध रुक जाएगा तो स्थिति पगले की तरह सामान्य हो जाएगी.

इन बाउंड ट्यूरिज्म के लिए सुझाव: भारत सरकार को सुझाव देते हुए डॉ. गोयल ने बताया कि आउटबाउंड ट्यूरिज्म में जो फॉरेन एक्सचेंज है वह 35 मिलियन है, जबकि इन बाउंड केवल 10 या 11 मिलियन है. इसलिए इन बाउंड ट्यूरिज्म पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बैलेंस ठीक हो पाए. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिज्म को मिलने वाले मार्केटिंग बजट में बदलाव करने की जरूरत है. पहले यह बजट करीब 5,000 करोड़ रुपए था और अब कट कर लगभग 3,000 करोड़ रह गया है. इसको रिवाइव करना चाहिए. साथ ही सोर्स मार्केट के अंदर एजेंट उपलब्ध होने चाहिए.

GST और VAT रिफंड: इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग (FEA) पर सर्विसेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (SEIS) को रिइंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि टूर ऑपरेटर्स को इंसेंटिव मिल सके. वहीं जो विदेश भारत में शॉपिंग करते हैं उनको GST और VAT रिफंड करना चाहिए. ऐसा कई देशों में पहले से होता आ रहा है. कुल मिलाकर अगर इस तरह से इन बाउंड ट्यूरिज्म में सुधार किया जाएगा तो फौरन एक्सचेंज अर्निंग बैलेंस हो जाएंगी.

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