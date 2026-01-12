ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान के साथ क्या करना है, यह PM और भारत सरकार को पता, राम को न मानने वालों को जनता देगी जवाब: सीएम

कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान के मामले पर भारत सरकार को फिर से वार्ता करने, साथ ही चल रहे विवाद को लेकर पाकिस्तान से बात करने के सवाल पर, जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस बात की चिंता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए. पाकिस्तान के साथ किस तरह की बातचीत करनी है या पाकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बेहतर तरीके से पता है. भारत सरकार इस बात को तय करेगी कि पाकिस्तान के साथ आगे बातचीत का रुख और रवैया क्या होना चाहिए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, पाकिस्तान के साथ क्या करना है, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को पता है. पाकिस्तान के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, या पाकिस्तान के साथ किस तरीके की आगे की कार्रवाई करनी है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार अपने अनुसार चीजें तय करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग राम की अस्मिता को नकार रहे हैं उनको देश की जनता जवाब देगी.

विपक्ष को विधानसभा और लोकसभा में मिली हार भी इशारों ही इशारों में याद दिलाया

कांग्रेस के बयान के उत्तर में मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा, जो लोग राम की अस्मिता को नकार रहे हैं, जो लोग राम को नहीं मानते हैं, उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस बात का उत्तर उनको जनता खुद एक दिन देगी. सीएम ने कहा कि पूर्व में भी विपक्ष ने राम की अस्मिता को नकारने की कोशिश की थी, जिसका जवाब जनता ने उनको दिया है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इशारों ही इशारों में अपने बयान के जरिए, विपक्ष को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह याद दिला दी.

जानिए क्या बोला था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मणिशंकर अय्यर ने

बीते दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया. वायरल वीडियो में मणिशंकर अय्यर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ा है, उसे खत्म करना चाहिए और उसके लिए बातचीत जरूरी है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से दी थी बातचीत की सलाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ये भी सलाह मोदी सरकार को दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ डॉयलाग आगे बढ़ाए. कुल मिलाकर मणिशंकर अय्यर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को बातचीत कर विवाद सुलझाना चाहिए. आपको बता दें कि पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाक के कई आतंकी लॉन्चपैड और एयरबेस पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिए थे. भारत सरकार और सेना की ओर से कई बार ये कहा गया है कि, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ.





भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है. राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मणिशंकर अय्यर को पाक परस्त बताते हुए विपक्ष से जवाब मांगा है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी इसपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को कोसा है. सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्र और मोदी सरकार ने जो जवाब ऑपरेशन सिंदूर में दिया उसे पाक हमेशा याद रखेगी, आगे भी जो कार्रवाई होगी उसकी दशा और दिशा केंद्र और पीएम मोदी तय करेंगे. सीएम साय ने ये भी कहा कि जो राम को नहीं मानते उनको जनता हमेशा जवाब देती रही है, आगे भी उनको जनता से ही जवाब मिलेगा.