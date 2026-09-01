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PM मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने बेलगड़िया का किया दौरा, पुनर्वासित परिवारों से की बातचीत

प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बेलगड़िया का दौरा किया और पुनर्वासित परिवारों से बातचीत की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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पीएम के सलाहकार ने बेलगड़िया का किया दौरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 4:47 PM IST

4 Min Read
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धनबाद: प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर अपने दो दिवसीय धनबाद दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वासित किए गए परिवारों का जायजा लेने बेलगड़िया पहुंचे. बेलगड़िया पहुंचने पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और कपड़ा उद्योग की संयुक्त सचिव अलका नंदा दयाल ने उनका स्वागत किया.

PM सलाहकार ने पुनर्वासित परिवारों से की बात

इसके बाद तरुण कपूर ने करमाटांड़ और बेलगड़िया फेज-5 पुनर्वास स्थल का दौरा किया. उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ विस्थापित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सीधे सुना. लोगों से बातचीत के दौरान पुनर्वास के बाद उन्हें मिल रही सुविधाओं और लंबित समस्याओं की जानकारी ली गई.

प्रधानमंत्री के सलाहकार का बयान (ETV BHARAT)

दरअसल, झरिया मास्टर प्लान के तहत लगातार आग और भू-धंसान से प्रभावित क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा रहा है. इसी क्रम में पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं और वहां रह रहे लोगों की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई.

रैयतों ने सौंपा मांग पत्र

जनसंवाद के दौरान रैयतों और विस्थापित परिवारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के सलाहकार को मांग पत्र सौंपा. लोगों ने जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत रखते हुए मुआवजा प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता और शीघ्र समाधान की मांग की. विस्थापितों ने रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

उनका कहना था कि जमीन और घर छोड़कर पुनर्वासित होने वाले परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की व्यवस्था बेहद जरूरी है. लोगों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग रखी.

Pm advisor Visit in Belgadia to take stock of rehabilitated families
प्रधानमंत्री के सलाहकार से बात करते डीसी (ETV BHARAT)

आरएसपी कॉलेज का मुद्दा भी उठा

जनसंवाद में आरएसपी कॉलेज के स्थायीकरण का मामला भी सामने आया. रैयतों और स्थानीय लोगों ने कहा कि कॉलेज क्षेत्र के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की शिक्षा से जुड़ा है. ऐसे में इसके स्थायीकरण को लेकर ठोस पहल किए जाने की जरूरत है. विस्थापित परिवारों ने बेलगड़िया में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई. लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की. इसके अलावा पेयजल और बिजली की अनियमितता की समस्या भी सलाहकार के सामने रखी गई.

आवास की स्थिति सुधारने की मांग

पुनर्वास स्थल पर कई आवासों की स्थिति को लेकर भी लोगों ने अपनी परेशानी बताई. जर्जर मकानों की मरम्मत कराने के साथ पहले से पुनर्वासित परिवारों को दो आवास उपलब्ध कराने की मांग रखी गई. लोगों ने कहा कि पुनर्वास सिर्फ घर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विस्थापित परिवारों को बेहतर जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की गई.

अधिकारियों के साथ समीक्षा

तरुण कपूर के दौरे के दौरान झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास योजनाओं की प्रगति को लेकर भी जानकारी ली गई. जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ झरिया मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा की गई. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर चल रहे कार्यों की स्थिति भी जानी गई.

दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे. अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जनसंवाद के दौरान उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभाग गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा.

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