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देश के 1.1 करोड़ ग्रेजुएट के पास नौकरी नहीं; ओडिशा-केरलम में हालत खराब, दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी दर

Jobless Degree Holders: देश में 1983 में 50 लाख ग्रेजुएट थे, अब 6.3 करोड़ से ज्यादा है. लेकिन, सभी के लिए रोजगार नहीं है.

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देश के 1.1 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 5:11 PM IST

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हैदराबाद: Jobless Graduates India: एक समय था जब हाईस्कूल-इंटरमीडिएट जो पास कर लेता था उसे काफी पढ़ा-लिखा इंसान माना जाता था. और कहीं किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर उसके क्या ही कहने. इतनी पढ़ाई करके लोगों को आराम से नौकरी मिल जाया करती थी. लेकिन, मौजूदा स्थिति काफी बदल चुकी है. आज सरकार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास में लगी हुई है.

इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं. 1983 में जहां 20 से 29 साल की उम्र वाले ग्रेजुएट 50 लाख थे वहीं, अब ये 6.3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं. शिक्षा का स्तर तो बढ़ गया लेकिन, सभी के लिए रोजगार के अवसर नहीं बन पाए. यही कारण है कि आज देश में ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या काफी है. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट और पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, देश में 1.1 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार हैं.

यानी इनके पास काम नहीं है. हालांकि, बीते सालों में कुल बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिली है, जो 2024 के 3.20% से घटकर 2025 में 3.10% हो गई. लेकिन, ग्रेजुएट बेरोजगारी दर 22.7% पर बनी हुई है. इसके पहले 2019-20 में यह 17.2%, 2020-21 में 15.5%, 2021-22 में 14.9%, 2022-23 में 13.4%, 2023-24 में 11.2% थी.

राज्यवार ग्रेजुएट बेरोजगारी दर की बात करें तो यह सबसे ज्यादा केरलम में है. केरलम में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 19.8% है. इसके बाद ओडिशा में 18.9%, बिहार में 16.6% और तमिलनाडु में 16.3% है. इसकी तुलना में, दिल्ली में यह दर 5.7% और गुजरात में 6.0% है. इस रिपोर्ट में जानिए, देश में कुल कितने बेरोजगार हैं? डिग्री होने के बाद भी युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही?

देखिए कैसे बदल रहा रोजगार का स्वरूप.
देखिए कैसे बदल रहा रोजगार का स्वरूप. (Photo Credit; Getty Images)

देश में कितने लोग बेरोजगार: हालिया रिपोर्ट और सरकार के दावों के अनुसार देश की कुल बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति में 3.1% से 3.2% के बीच है. हालांकि, संख्या के लिहाज से यह लगभग 1.1 करोड़ से लेकर 1.8 करोड़ के बीच बैठती है. जो कुल बेरोजगार युवाओं (20 से 29 वर्ष की आयु) में से लगभग 67% होता है. यानी इतने ग्रुजुएट लोग इस समय बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में लगे हैं.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को अलग करके देखें तो आंकड़े भिन्न हो जाते हैं. जैसे, शहरों में बेरोजगारी दर अधिक है, जो लगभग 6.6% के स्तर पर है. वहीं, गांवों में यह दर थोड़ी कम यानी लगभग 5.1% के आसपास दर्ज की गई है. 'इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट' के अनुसार, देश के कुल बेरोजगारों में लगभग 83% हिस्सेदारी 15-29 वर्ष के युवाओं की है.

43 साल में 13 गुना बढ़े ग्रेजुएट: रिपोर्ट के अनुसार 1983 में 20 से 29 उम्र के वर्ग में 50 लाख के आसपास युवा ग्रेजुएट थे. इनकी संख्या अब बढ़कर 6.3 करोड़ हो चुकी है. यानी 43 साल में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 13 गुना बढ़ी है. इसी तरह ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है. बेरोजगार ग्रेजुएट की संख्या 1983 में जहां 7 लाख थी वहीं, ये अब बढ़कर 1.1 करोड़ पहुंच गई है, यानी की ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या में करीब 16 गुना की बढ़ोतरी हुई है. ये आंकड़े बताते हैं कि जितनी तेजी से उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ, उतनी तेजी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़े.

देश में कितने लोगों के पास रोजगार.
देश में कितने लोगों के पास रोजगार. (Photo Credit; Getty Images)

हर 3 में से 2 युवा ग्रेजुएट बेरोजगार: अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 1983 में बेरोजगार युवाओं में हर 8वां व्यक्ति ग्रेजुएट था. लेकिन, मौजूदा स्थिति हर 3 में 2 की है. यानी, हर 3 में से 2 बेरोजगार युवा ग्रेजुएट हैं. 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 1983 में जो 35% थी, वह 2023 में बढ़कर 39.3% की हो गई. वहीं 25 से 29 वर्ष के ग्रेजुएट्स की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई. इस वर्ग में बेरोजगारी दर 12.2% से बढ़कर 20% तक पहुंच गई. यानी कि अब नौकरी मिलने में पहले की तुलना में ज्यादा समय लग रहा.

बेरोजगारी दर घटी, लेकिन हर 10 में से एक युवा के पास रोजगार नहीं: रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल बेरोजगारी दर 2024 के 3.20% से घटकर 2025 में 3.10% हो गई. वहीं, युवा बेरोजगारी दर 2024 के मुकाबले 10.3% से घटकर 2025 में 9.9% हो गई है. यानी हर दसवें युवा के पास आज भी रोजगार नहीं है. जो बताता है कि जॉब क्रिएशन की रफ्तार युवाओं की जरूरत के अनुरूप नहीं है. यही नहीं, शिक्षित बेरोजगारी दर 7.0% से घटकर 6.5% हुई है. ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रेजुएट के लिए रोजगार के अवसर कुछ बढ़े हैं लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है.

भारत में बेरोजगारी कितनी.
भारत में बेरोजगारी कितनी. (Photo Credit; Getty Images)

देश में बदल रहा रोजगार स्वरूप: PLFS रिपोर्ट सिर्फ बेरोजगारी की तस्वीर ही नहीं दिखा रही, बल्कि देश में रोजगार के बदलते स्वरूप की पिक्चर को भी उजागर करती है. इसके अनुसार नियमित वेतन वाली नौकरियों की तरफा युवाओं का रुझान बढ़ा है. नियमित वेतनभोगी नौकरियों की हिस्सेदारी 2024 में जहां 22.4% थी वहीं, 2025 में यह बढ़कर 23.6% हो गई. जबकि, स्वरोजगार की राह से युवा पीछे हट रहे हैं.

2024 में स्वरोजगार करने वालों का हिस्सा जहां 57.5% था वहीं, 2025 में यह घटकर 56.2% रह गया. इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 44.8% से घटकर 43% हुआ है. वहीं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ा है. ये आंकड़े संकेत देते हैं कि युवा धीरे-धीरे अधिक औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं. साथ ही रोजगार रोजगार धीरे-धीरे खेती से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो रहा है.

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Last Updated : August 7, 2026 at 5:11 PM IST

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