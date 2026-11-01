दिल्ली के रामलीला मैदान में 'हिंदुस्तानी टाइगर' का संकल्प, जानें उनके कुंवारे रहने की दास्तान
रामलीला मैदान की इस महारैली में जब विजय बाबू पहुंचे, तो उनके तेवर बेहद कड़क और क्रांतिकारी नजर आए.
Published : November 1, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है. मौका है "वोट बचाओ देश बचाओ" महारैली का, जहां देश भर से आए राजनीतिक दिग्गज और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. इसी भारी भीड़ व नारों के शोर के बीच, एक ऐसा शख्स भी मौजूद है, जिसकी कहानी व पहनावा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. तिरंगा झंडा थामे, खुद को 'हिंदुस्तानी टाइगर' और 'तिरंगा झंडा वाला' कहलाने वाले गांधी विजय कुमार सिंह यादव आज इस विशाल जनसभा के बीचों-बीच पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं.
भागलपुर बिहार के जमालदीपपुर से ताल्लुक रखने वाले विजय का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रसंघ में अनुसायी (एनयूएसयूआई) के अध्यक्ष व कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रह चुके विजय आज भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. उन्हें आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है, जब 22 अक्टूबर 1990 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भागलपुर की सद्भावना यात्रा पर आए थे. तब जोश से भरे विजय बाबू ने लगातार चार घंटे तक प्रधानमंत्री की जिप्सी के साथ दौड़ लगाई थी, जिससे खुश होकर राजीव गांधी ने उन्हें अपनी जिप्सी के बोनट पर बैठा लिया था. वह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा स्वर्णकाल था.
विजय बाबू की जिंदगी का सबसे बड़ा व अनोखा पहलू उनका वह संकल्प है, जिसने सबको अचरज में डाल दिया है. मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर उन्होंने बरसों पहले एक ऐसा प्रण लिया था, जो आज भी शहर-शहर चर्चा का विषय बन जाता है. उन्होंने संकल्प लिया था कि "जब तक सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तब तक मैं कभी विवाह नहीं करूंगा" उम्र के कई दशक बीत जाने व साठ वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी उन्होंने आज तक शादी नहीं की है. आज भी वह इस बात का खुलेआम ऐलान करते हैं कि उन्होंने अपने इस वादे व संकल्प से कभी समझौता नहीं किया है.
रामलीला मैदान की इस महारैली में जब विजय बाबू पहुंचे, तो उनके तेवर बेहद कड़क और क्रांतिकारी नजर आए. वह राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की हुंकार भर रहे हैं और साथ ही चुनाव आयोग व मौजूदा सत्ता पर भी तीखे सवाल उठा रहे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी कुंवारे रहने के संकल्प पर अडिग रहना और देश की राजनीति में सक्रिय रहना—विजय बाबू के इस अनोखे किरदार को दिल्ली के इस मंच पर देख हर कोई दंग है.
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