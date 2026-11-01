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दिल्ली के रामलीला मैदान में 'हिंदुस्तानी टाइगर' का संकल्प, जानें उनके कुंवारे रहने की दास्तान

विजय कुमार सिंह यादव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है. मौका है "वोट बचाओ देश बचाओ" महारैली का, जहां देश भर से आए राजनीतिक दिग्गज और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. इसी भारी भीड़ व नारों के शोर के बीच, एक ऐसा शख्स भी मौजूद है, जिसकी कहानी व पहनावा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. तिरंगा झंडा थामे, खुद को 'हिंदुस्तानी टाइगर' और 'तिरंगा झंडा वाला' कहलाने वाले गांधी विजय कुमार सिंह यादव आज इस विशाल जनसभा के बीचों-बीच पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं.