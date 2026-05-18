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बिहार में वृद्धाश्रम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वृद्धाश्रम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 18, 2026 at 9:54 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह पटना हाई कोर्ट में अपील करें, जिसने बिहार सरकार को हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश देने की मांग की थी.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका का जिक्र किया. बताया गया कि याचिका में पूरे देश में बेसिक हेल्थ केयर सुविधाओं वाले वृद्धाश्रम बनाने की मांग की गई थी. बेंच ने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट सबसे अच्छी संस्था है.

वकील ने दावा किया कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के नियमों का बिहार में पालन नहीं किया जा रहा है. बेंच ने कहा, "आप हाई कोर्ट जाएं. इन मामलों की जांच के लिए हाई कोर्ट सबसे अच्छी संस्था है."

याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार द्वारा वृद्धाश्रम से संबंधित जारी एक सर्कुलर पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिहार में कुछ वृद्धाश्रम बंद किए जा रहे हैं और वहां रहने वालों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है.

बेंच ने कहा कि याचिका के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के एक वृद्धाश्रम के करीब 25-30 लोगों को दूसरे जिलों में शिफ्ट किए जाने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की आजादी दे दी. बेंच ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले पर संज्ञान ले और यह पक्का करे कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए.

ये भी पढ़ें- सीजेआई ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से डिजिटल माध्यम से सुनवाई का आग्रह किया

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