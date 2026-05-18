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बिहार में वृद्धाश्रम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह पटना हाई कोर्ट में अपील करें, जिसने बिहार सरकार को हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश देने की मांग की थी.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका का जिक्र किया. बताया गया कि याचिका में पूरे देश में बेसिक हेल्थ केयर सुविधाओं वाले वृद्धाश्रम बनाने की मांग की गई थी. बेंच ने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट सबसे अच्छी संस्था है.

वकील ने दावा किया कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के नियमों का बिहार में पालन नहीं किया जा रहा है. बेंच ने कहा, "आप हाई कोर्ट जाएं. इन मामलों की जांच के लिए हाई कोर्ट सबसे अच्छी संस्था है."

याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार द्वारा वृद्धाश्रम से संबंधित जारी एक सर्कुलर पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिहार में कुछ वृद्धाश्रम बंद किए जा रहे हैं और वहां रहने वालों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है.