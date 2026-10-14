जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट लिस्ट से हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को एक स्थायी आदेश के जरिये जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था.
By Sumit Saxena
Published : October 14, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके जरिये जंतर-मंतर को दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था और उसकी जगह तीन अन्य जगहों को प्रदर्शन स्थल के रूप में नामित किया गया था.
इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में रद्द कर दिया है. इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए नए स्थल के रूप में नामित किया गया है.
इस बारे में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक स्थायी आदेश जारी किया था.
अधिवक्ता स्वाति सिंह द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
हालांकि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन अधिकारों को विनियमित कर सकता है, लेकिन याचिका में तर्क दिया गया कि ऐसा विनियमन किसी निषेध के रूप में काम नहीं कर सकता या इन अधिकारों के प्रयोग को भ्रामक नहीं बना सकता. याचिका में दलील दी गई कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए उसके स्थल का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है.
याचिका में कहा गया है कि विरोध करने का अधिकार सिर्फ किसी निर्धारित स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है; बल्कि यह शिकायतों को व्यक्त करने, असहमति जताने और सुधार की जरूरत वाले मामलों की ओर सार्वजनिक अधिकारियों और बड़े पैमाने पर समाज का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है.
याचिका में कहा गया है कि संबंधित संस्थानों के पास होना, आम जनता की पहुंच होना और जिन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है उन्हें दिखाई देना, किसी भी विरोध प्रदर्शन के असरदार होने पर सीधा प्रभाव डालता है.
याचिका में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि जंतर-मंतर और बोट क्लब पर विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना कानून के मुताबिक सही नहीं है. याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर करना उस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है.
यह याचिका वकील लक्ष्य सैनी और तुषार गुप्ता के जरिये दायर की गई.
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