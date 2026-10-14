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जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट लिस्ट से हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

9 अक्टूबर को, CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले जंतर-मंतर के पास तैनात सुरक्षा बल ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके जरिये जंतर-मंतर को दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था और उसकी जगह तीन अन्य जगहों को प्रदर्शन स्थल के रूप में नामित किया गया था.

इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में रद्द कर दिया है. इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए नए स्थल के रूप में नामित किया गया है.

इस बारे में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक स्थायी आदेश जारी किया था. अधिवक्ता स्वाति सिंह द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक एकत्र होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. हालांकि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इन अधिकारों को विनियमित कर सकता है, लेकिन याचिका में तर्क दिया गया कि ऐसा विनियमन किसी निषेध के रूप में काम नहीं कर सकता या इन अधिकारों के प्रयोग को भ्रामक नहीं बना सकता. याचिका में दलील दी गई कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए उसके स्थल का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है.